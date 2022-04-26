Türkiye
SON DAKİKA| Kılıçdaroğlu: Kavala beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkum oldu
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220426/elektrikli-scooter-kazalari-literature-girdi-1055856077.html
Elektrikli scooter kazaları literatüre girdi
Elektrikli scooter kazaları literatüre girdi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, “Genellikle el ve ayak bileği, omuz ve dirsek kırıklarına sıklıkla rastlıyoruz. Bu tür kırıkların... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T13:20+0300
2022-04-26T13:20+0300
türkiye
scooter
türkiye
elektrikli scooter
tıp
sağlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050347991_0:0:1197:674_1920x0_80_0_0_a2dfe9bc9044bd55e93a44d2694b77d3.jpg
İstanbul, Ankara ve İzmir dahil pek çok şehirde kısa mesafeli yolculuklar için keyifli ve ekonomik bir ulaşım sunan elektrikli scooter, zaman zaman kazalara da yol açabiliyor.Havaların da ısınmaya başlamasıyla birlikte martı ve bisiklet kazalarında artış meydana geldiğini ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, “Genellikle el ve ayak bileği, omuz ve dirsek kırıklarına sıklıkla rastlıyoruz. Bu tür kırıkların tedavisini de çoğu zaman cerrahi olarak yapmak durumunda kalıyoruz. Martı kazaları bilimsel tıp dergilerine konu olarak, literatüre bile girdi” dedi.Gençlerin büyük bir ilgi gösterdiği, elektriksel bir donanımdan oluşan martı scooter, büyük şehirlerin vazgeçilmezleri arasına girdi. Ekonomik ve eğlenceli bir ulaşım aracı olan ve sadece 18 yaş üstündeki kişilerin kullanımına izin verilen scooterler, çevre dostu olması açısından da ilgi görüyor. Kullanan kişinin güvenliği dikkate alınarak saatte en fazla 18 kilometre hızla gidilebilen martı scooter nedeniyle, kırıkla sonuçlanan kazalar yine de yaşanıyor.Kazalar literatüre girdiSoğuk havalarda, özellikle kar yağışının olduğu günlerde insanların daha sık küçük kazalar geçireceğinin düşünüldüğünü; ancak pratikte durumun tam olarak böyle olmadığını dile getiren Medicana International İzmir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, “Özellikle baharda ve yazın insanlar dışarıda daha fazla vakit geçirmeye başlıyor. Spor yaralanmaları, taşıtlardan düşmeler, scooterdan ve bisikletten düşmeler daha çok görülüyor. Son yıllarda sokaklarda her köşede gördüğümüz martı scooter yaralanmalarında ise gözle görünür, dikkat çekici bir artış meydana geliyor. Ülkemizde Martı yaralanmaları ile ilgili yapılan, literatüre giren, bilimsel tıp dergilerinde yayınlanan çalışmalar bile var. Hatta en çok ayak ve el bileği kırıklarının görüldüğü yapılan çalışmalarda ifade ediliyor. Bunun bir ehliyeti yok ancak dikkatli olmak en güzeli” dedi.Martı scooterların kişilerin hayatını kolaylaştırdığını, özellikle kısa mesafede çok da keyifli olduğunu dile getiren Doç. Dr. Küçük, “Ancak her işin bir acemiliği vardır ve aslına bakarsanız çok da hızlı gitmesi gerekmiyor kişinin. İlk biniş anında dengeyi sağlayamamaya bağlı olarak düşmeler meydana geliyor çoğunlukla. Biz ortopedistler daha çok el, ayak bilediği kırıkları, dirsek ve omuz kırıklarını çok görüyoruz. Ne yazık ki bu kırıkların çoğu cerrahi olarak tedavi edilmek durumunda kalıyor. O nedenle Martı scooter kullanan kişilere ‘aman dikkat’ demek istiyorum. Kısa bir süre keyif sürmek istersen, yaz aylarını koltuk değnekleriyle veya alçıyla geçirmemek gerekir. İlk biniş anından ininceye kadar azami bir dikkat göstermek gerek” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220414/scooter-kullanan-ogrencilere-carpan-ehliyetsiz-surucu-tutuklandi-1055563821.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050347991_197:0:1121:693_1920x0_80_0_0_83242d8d2e2439e064e7e0b3e20483db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
scooter, türkiye, elektrikli scooter, tıp, sağlık

Elektrikli scooter kazaları literatüre girdi

13:20 26.04.2022
© DHAFatih'te scooter denetimi: ''Toplu taşıma kullanmamak için scooter aldım daha pahalıya patladı''
Fatih'te scooter denetimi: ''Toplu taşıma kullanmamak için scooter aldım daha pahalıya patladı'' - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, “Genellikle el ve ayak bileği, omuz ve dirsek kırıklarına sıklıkla rastlıyoruz. Bu tür kırıkların tedavisini de çoğu zaman cerrahi olarak yapmak durumunda kalıyoruz. Martı kazaları bilimsel tıp dergilerine konu olarak, literatüre bile girdi” dedi.
İstanbul, Ankara ve İzmir dahil pek çok şehirde kısa mesafeli yolculuklar için keyifli ve ekonomik bir ulaşım sunan elektrikli scooter, zaman zaman kazalara da yol açabiliyor.
Havaların da ısınmaya başlamasıyla birlikte martı ve bisiklet kazalarında artış meydana geldiğini ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, “Genellikle el ve ayak bileği, omuz ve dirsek kırıklarına sıklıkla rastlıyoruz. Bu tür kırıkların tedavisini de çoğu zaman cerrahi olarak yapmak durumunda kalıyoruz. Martı kazaları bilimsel tıp dergilerine konu olarak, literatüre bile girdi” dedi.
Gençlerin büyük bir ilgi gösterdiği, elektriksel bir donanımdan oluşan martı scooter, büyük şehirlerin vazgeçilmezleri arasına girdi. Ekonomik ve eğlenceli bir ulaşım aracı olan ve sadece 18 yaş üstündeki kişilerin kullanımına izin verilen scooterler, çevre dostu olması açısından da ilgi görüyor. Kullanan kişinin güvenliği dikkate alınarak saatte en fazla 18 kilometre hızla gidilebilen martı scooter nedeniyle, kırıkla sonuçlanan kazalar yine de yaşanıyor.

Kazalar literatüre girdi

Soğuk havalarda, özellikle kar yağışının olduğu günlerde insanların daha sık küçük kazalar geçireceğinin düşünüldüğünü; ancak pratikte durumun tam olarak böyle olmadığını dile getiren Medicana International İzmir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, “Özellikle baharda ve yazın insanlar dışarıda daha fazla vakit geçirmeye başlıyor. Spor yaralanmaları, taşıtlardan düşmeler, scooterdan ve bisikletten düşmeler daha çok görülüyor. Son yıllarda sokaklarda her köşede gördüğümüz martı scooter yaralanmalarında ise gözle görünür, dikkat çekici bir artış meydana geliyor. Ülkemizde Martı yaralanmaları ile ilgili yapılan, literatüre giren, bilimsel tıp dergilerinde yayınlanan çalışmalar bile var. Hatta en çok ayak ve el bileği kırıklarının görüldüğü yapılan çalışmalarda ifade ediliyor. Bunun bir ehliyeti yok ancak dikkatli olmak en güzeli” dedi.
Martı scooterların kişilerin hayatını kolaylaştırdığını, özellikle kısa mesafede çok da keyifli olduğunu dile getiren Doç. Dr. Küçük, “Ancak her işin bir acemiliği vardır ve aslına bakarsanız çok da hızlı gitmesi gerekmiyor kişinin. İlk biniş anında dengeyi sağlayamamaya bağlı olarak düşmeler meydana geliyor çoğunlukla. Biz ortopedistler daha çok el, ayak bilediği kırıkları, dirsek ve omuz kırıklarını çok görüyoruz. Ne yazık ki bu kırıkların çoğu cerrahi olarak tedavi edilmek durumunda kalıyor. O nedenle Martı scooter kullanan kişilere ‘aman dikkat’ demek istiyorum. Kısa bir süre keyif sürmek istersen, yaz aylarını koltuk değnekleriyle veya alçıyla geçirmemek gerekir. İlk biniş anından ininceye kadar azami bir dikkat göstermek gerek” diye konuştu.
Ehliyetsiz sürücü scooter'lı 2 gence çarptı: Gençlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yoğun bakımda - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
TÜRKİYE
Scooter kullanan gençlere çarpan ehliyetsiz sürücü tutuklandı
14 Nisan, 16:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала