Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220426/erbas-bize-bakip-muslumanliktan-soguma-olursa-bunun-vebalini-tasiyamayiz-1055846944.html
Erbaş: Bize bakıp Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini taşıyamayız
Erbaş: Bize bakıp Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini taşıyamayız
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hollanda'da iftar etkinliğine katıldı. Erbaş burada yaptığı konuşmada, "Öyle örnek yaşayalım ki bize bakan İslam’a heves etsin... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T03:52+0300
2022-04-26T03:52+0300
türkiye
ali erbaş
hollanda
lahey
cami
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/08/1052535843_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_aaa31dfd33737a1200ab96c4c0ddf1ba.jpg
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hollanda'nın Lahey kentinde HDV Ahi Evran Camisi'nin açılışını yaptıErbaş, daha sonra Hollanda Diyanet Vakfı tarafından organize edilen iftar programında HDV şube başkanları ve gurbetçi vatandaşlarla bir araya geldi.HDV Ahi Evran Camisi konferans salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Erbaş, "Bu ana kadar olduğu gibi camilerimizi eğitimle, bilimle, bilgiyle, hikmetle, irfanla değerlendirmeliyiz. Çünkü bizim dinimiz ilim, irfan, bilgi, hikmet dinidir. Bizim dinimizin iki önemli kaynağının birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi sünnet-i seniyedir" dedi.AA'nın haberine göre, "Müslüman, elinden ve dilinden emin olunan kimsedir" hadisine atıf yapan Ali Erbaş sözlerine şöyle devam etti: "Müslümanlar olarak gayrimüslimlerle komşuluk yapıyoruz. Medine'de Peygamber Efendimiz gayrimüslimlerle birlikte yaşadı. Onun hukukunu oluşturdu. Medine Sözleşmesi, bunun hukukunun dünya genelinde oluşturulmuş olan prototipidir. Bugün biz kendimizi öyle güzel tanıtalım ki dinimizi öyle örnek yaşayalım ki bize bakan İslam’a heves etsin. Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini biz taşıyamayız."
türkiye
hollanda
lahey
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/08/1052535843_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9c96900b33897e0980a6a0e04fe5aca7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali erbaş, hollanda, lahey, cami

Erbaş: Bize bakıp Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini taşıyamayız

03:52 26.04.2022
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZ
Abone olTelegram
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hollanda'da iftar etkinliğine katıldı. Erbaş burada yaptığı konuşmada, "Öyle örnek yaşayalım ki bize bakan İslam’a heves etsin. Bize bakıp Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini biz taşıyamayız" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hollanda'nın Lahey kentinde HDV Ahi Evran Camisi'nin açılışını yaptı
Erbaş, daha sonra Hollanda Diyanet Vakfı tarafından organize edilen iftar programında HDV şube başkanları ve gurbetçi vatandaşlarla bir araya geldi.

HDV Ahi Evran Camisi konferans salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Erbaş, "Bu ana kadar olduğu gibi camilerimizi eğitimle, bilimle, bilgiyle, hikmetle, irfanla değerlendirmeliyiz. Çünkü bizim dinimiz ilim, irfan, bilgi, hikmet dinidir. Bizim dinimizin iki önemli kaynağının birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi sünnet-i seniyedir" dedi.
AA'nın haberine göre, "Müslüman, elinden ve dilinden emin olunan kimsedir" hadisine atıf yapan Ali Erbaş sözlerine şöyle devam etti: "Müslümanlar olarak gayrimüslimlerle komşuluk yapıyoruz. Medine'de Peygamber Efendimiz gayrimüslimlerle birlikte yaşadı. Onun hukukunu oluşturdu. Medine Sözleşmesi, bunun hukukunun dünya genelinde oluşturulmuş olan prototipidir. Bugün biz kendimizi öyle güzel tanıtalım ki dinimizi öyle örnek yaşayalım ki bize bakan İslam’a heves etsin. Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini biz taşıyamayız."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала