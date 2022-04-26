https://tr.sputniknews.com/20220426/erbas-bize-bakip-muslumanliktan-soguma-olursa-bunun-vebalini-tasiyamayiz-1055846944.html

Erbaş: Bize bakıp Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini taşıyamayız

Erbaş: Bize bakıp Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini taşıyamayız

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hollanda'da iftar etkinliğine katıldı. Erbaş burada yaptığı konuşmada, "Öyle örnek yaşayalım ki bize bakan İslam’a heves etsin... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T03:52+0300

2022-04-26T03:52+0300

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türkiye

ali erbaş

hollanda

lahey

cami

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hollanda'nın Lahey kentinde HDV Ahi Evran Camisi'nin açılışını yaptıErbaş, daha sonra Hollanda Diyanet Vakfı tarafından organize edilen iftar programında HDV şube başkanları ve gurbetçi vatandaşlarla bir araya geldi.HDV Ahi Evran Camisi konferans salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Erbaş, "Bu ana kadar olduğu gibi camilerimizi eğitimle, bilimle, bilgiyle, hikmetle, irfanla değerlendirmeliyiz. Çünkü bizim dinimiz ilim, irfan, bilgi, hikmet dinidir. Bizim dinimizin iki önemli kaynağının birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi sünnet-i seniyedir" dedi.AA'nın haberine göre, "Müslüman, elinden ve dilinden emin olunan kimsedir" hadisine atıf yapan Ali Erbaş sözlerine şöyle devam etti: "Müslümanlar olarak gayrimüslimlerle komşuluk yapıyoruz. Medine'de Peygamber Efendimiz gayrimüslimlerle birlikte yaşadı. Onun hukukunu oluşturdu. Medine Sözleşmesi, bunun hukukunun dünya genelinde oluşturulmuş olan prototipidir. Bugün biz kendimizi öyle güzel tanıtalım ki dinimizi öyle örnek yaşayalım ki bize bakan İslam’a heves etsin. Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini biz taşıyamayız."

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ali erbaş, hollanda, lahey, cami