https://tr.sputniknews.com/20220426/fenerbahce-anlasma-saglandi-yaklasimi-kesinlikle-gercekleri-yansitmamaktadir-1055867311.html
Fenerbahçe: ‘Anlaşma sağlandı’ yaklaşımı kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır
Fenerbahçe: ‘Anlaşma sağlandı’ yaklaşımı kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüştü. Sarı-lacivertli kulüp Portekiz'deki buluşmanın detayları hakkında bir açıklama... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T18:56+0300
2022-04-26T18:56+0300
2022-04-26T18:56+0300
spor
fenerbahçe
ali koç
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Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Dün gece ve bugün itibarıyla Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi ile ilgili oluşan gündem üzerine bilgilendirme yapmak istiyoruz.Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğraf referans gösterilerek yaratılmaya çalışılan ‘anlaşma sağlandı’ yaklaşımı kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır.Kulübümüz kaynaklarınca daha önce de bilgilendirme yapıldığı şekilde, teknik direktör sürecinde tüm seçenekler etraflıca ve kapsamlı şekilde, harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar her detay dikkate alınarak yürütülmektedir. İlgili görüşmeler yeri geldiği zaman birebir yapılmaktadır.Konu ile ilgili gereken açıklamalar, olumlu olumsuz neticelendiğinde resmî mecralarımız üzerinden yapılacaktır." denildi.
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, ali koç
Fenerbahçe: ‘Anlaşma sağlandı’ yaklaşımı kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüştü. Sarı-lacivertli kulüp Portekiz'deki buluşmanın detayları hakkında bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Dün gece ve bugün itibarıyla Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi ile ilgili oluşan gündem üzerine bilgilendirme yapmak istiyoruz.
Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğraf referans gösterilerek yaratılmaya çalışılan ‘anlaşma sağlandı’ yaklaşımı kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır.
Kulübümüz kaynaklarınca daha önce de bilgilendirme yapıldığı şekilde, teknik direktör sürecinde tüm seçenekler etraflıca ve kapsamlı şekilde, harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar her detay dikkate alınarak yürütülmektedir. İlgili görüşmeler yeri geldiği zaman birebir yapılmaktadır.
Konu ile ilgili gereken açıklamalar, olumlu olumsuz neticelendiğinde resmî mecralarımız üzerinden yapılacaktır." denildi.