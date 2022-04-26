https://tr.sputniknews.com/20220426/fitch-stagflasyon-potansiyeli-arttikca-temel-kredi-riskleri-gelisiyor-1055871414.html
Fitch: Stagflasyon potansiyeli arttıkça temel kredi riskleri gelişiyor
Fitch: Stagflasyon potansiyeli arttıkça temel kredi riskleri gelişiyor
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, stagflasyon potansiyeli arttıkça temel kredi risklerinin geliştiğini bildirdi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T21:32+0300
2022-04-26T21:32+0300
2022-04-26T21:32+0300
ekonomi
fitch ratings
stagflasyon
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Parasal sıkılaşma görünümü ve stagflasyon potansiyelinin önemli ölçüde arttığına işaret edilen açıklamada, stagflasyon potansiyeli arttıkça temel kredi risklerinin geliştiği kaydedildi.Küresel bir stagflasyon senaryosunun Fitch'in derecelendirme portföyü üzerindeki etkisinin en çok daha yüksek girdi maliyetlerine, artan piyasa oynaklığına ve sıkılaşmış finansman koşullarına daha fazla maruz kalan sektörlerde hissedileceği belirtilen açıklamada, buna sanayi ve seyahatle ilgili sektörler ile özellikle gelişmekte olan piyasalardaki finans ve menkul kıymetler firmalarının dahil olduğu ifade edildi.Açıklamada, artan makroekonomik, finansal piyasa ve jeopolitik belirsizliğin diğer önemli riskler üzerinde de etkileri olacağı kaydedildi."Ekonomilerde durgunluk ve yüksek enflasyonun bir arada gerçekleşmesi" olarak bilinen stagflasyon, 1970'li yıllarda OPEC üyesi ülkelerin petrol fiyatlarını yaklaşık 3 katına çıkarması sonucu gelişmiş ekonomilerde görülmüştü.Bugüne gelindiğinde, Kovid-19 salgını sonrası halihazırda yüksek enflasyonla mücadele eden gelişmiş ekonomilerde toparlanmanın istenen boyutta olmamasına, tedarik zincirindeki aksaklıklar sonucu artan mal ve hizmet fiyatları, Ukrayna yükselen jeopolitik risklerin yanında aşırı yüksek emtia, petrol ve gaz fiyatları eklenince stagflasyona doğru gidiş ihtimali daha çok tartışılmaya başlandı.
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fitch ratings, stagflasyon
Fitch: Stagflasyon potansiyeli arttıkça temel kredi riskleri gelişiyor
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, stagflasyon potansiyeli arttıkça temel kredi risklerinin geliştiğini bildirdi.
Parasal sıkılaşma görünümü ve stagflasyon potansiyelinin önemli ölçüde arttığına işaret edilen açıklamada, stagflasyon potansiyeli arttıkça temel kredi risklerinin geliştiği kaydedildi.
Küresel bir stagflasyon senaryosunun Fitch'in derecelendirme portföyü üzerindeki etkisinin en çok daha yüksek girdi maliyetlerine, artan piyasa oynaklığına ve sıkılaşmış finansman koşullarına daha fazla maruz kalan sektörlerde hissedileceği belirtilen açıklamada, buna sanayi ve seyahatle ilgili sektörler ile özellikle gelişmekte olan piyasalardaki finans ve menkul kıymetler firmalarının dahil olduğu ifade edildi.
Açıklamada, artan makroekonomik, finansal piyasa ve jeopolitik belirsizliğin diğer önemli riskler üzerinde de etkileri olacağı kaydedildi.
"Ekonomilerde durgunluk ve yüksek enflasyonun bir arada gerçekleşmesi" olarak bilinen stagflasyon, 1970'li yıllarda OPEC üyesi ülkelerin petrol fiyatlarını yaklaşık 3 katına çıkarması sonucu gelişmiş ekonomilerde görülmüştü.
Bugüne gelindiğinde, Kovid-19 salgını sonrası halihazırda yüksek enflasyonla mücadele eden gelişmiş ekonomilerde toparlanmanın istenen boyutta olmamasına, tedarik zincirindeki aksaklıklar sonucu artan mal ve hizmet fiyatları, Ukrayna yükselen jeopolitik risklerin yanında aşırı yüksek emtia, petrol ve gaz fiyatları eklenince stagflasyona doğru gidiş ihtimali daha çok tartışılmaya başlandı.