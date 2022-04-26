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Galatasaray: Dava, seçim sürecini etkilemiyor
Galatasaray: Dava, seçim sürecini etkilemiyor
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimiz tarafından ayrı ayrı yapılmış olan bu başvuruların mevcut seçim süreci açısından herhangi bir... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T18:14+0300
2022-04-26T18:14+0300
spor
galatasaray
dava
mahkeme
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Galatasaray Kulübü, yönetim kurulu üyelerinin olağan genel kuruldaki idari ibrasızlığın kaldırılmasına yönelik açtığı davanın seçim sürecini etkilemediğini bildirdi.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 Mart'ta düzenlenen olağan genel kurul sonrasında yönetim kurulunun genel kurulun iradesinin gereği olağanüstü seçim kararı aldığı ve seçimde mevcut yönetim kurulundan hiçbir üyenin aday olmadığı kaydedildi.Yöneticilerin ibrasızlık kararıyla ilgili kendilerine tanınan hukuki hakkı kullandığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"Daha önceki dönemlerde de farklı mahkemeler nezdinde alınmış olan idari ibrasızlığın hukuken geçerli olmadığı kararlarına istinaden, 25 Nisan 2022 tarihinde, yönetim kurulu üyelerimiz idari yönden verilen ibrasızlık kararının kaldırılması için kendilerine tanınan hukuki haklarını kullanmışlardır. Bu dava, olağan genel kurul tarihinden itibaren bir aylık dava açma süresinin son gününde ve herhangi bir tedbir talebi sunulmadan açılmıştır. Böylelikle, mevcut seçim sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi hedeflenmiştir. Dolayısıyla, yönetim kurulu üyelerimiz tarafından ayrı ayrı yapılmış olan bu başvuruların mevcut seçim süreci açısından herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
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galatasaray, dava, mahkeme

Galatasaray: Dava, seçim sürecini etkilemiyor

18:14 26.04.2022
© AAGalatasaray Nef Stadyumu
Galatasaray Nef Stadyumu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AA
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Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimiz tarafından ayrı ayrı yapılmış olan bu başvuruların mevcut seçim süreci açısından herhangi bir etkisi bulunmamaktadır." denildi.
Galatasaray Kulübü, yönetim kurulu üyelerinin olağan genel kuruldaki idari ibrasızlığın kaldırılmasına yönelik açtığı davanın seçim sürecini etkilemediğini bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 Mart'ta düzenlenen olağan genel kurul sonrasında yönetim kurulunun genel kurulun iradesinin gereği olağanüstü seçim kararı aldığı ve seçimde mevcut yönetim kurulundan hiçbir üyenin aday olmadığı kaydedildi.
Yöneticilerin ibrasızlık kararıyla ilgili kendilerine tanınan hukuki hakkı kullandığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Daha önceki dönemlerde de farklı mahkemeler nezdinde alınmış olan idari ibrasızlığın hukuken geçerli olmadığı kararlarına istinaden, 25 Nisan 2022 tarihinde, yönetim kurulu üyelerimiz idari yönden verilen ibrasızlık kararının kaldırılması için kendilerine tanınan hukuki haklarını kullanmışlardır. Bu dava, olağan genel kurul tarihinden itibaren bir aylık dava açma süresinin son gününde ve herhangi bir tedbir talebi sunulmadan açılmıştır. Böylelikle, mevcut seçim sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi hedeflenmiştir. Dolayısıyla, yönetim kurulu üyelerimiz tarafından ayrı ayrı yapılmış olan bu başvuruların mevcut seçim süreci açısından herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
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