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Galatasaray'da Burak Elmas'tan ibra edilmeme kararına dava
Galatasaray'da Burak Elmas'tan ibra edilmeme kararına dava
Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T13:21+0300
2022-04-26T13:23+0300
spor
burak elmas
galatasaray
seçim
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri idari yönden ibra edilmeme kararının iptalini ve yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı yönden ibra edildiklerinin tespitini istedi.26 Mart'ta gerçekleşen son genel kuruldan bu yana 1 aylık idari ibrasızlık ve bunun tedbir talebi olmaksızın yapılması istendi.'30 Nisan’daki seçimi etkileyecek herhangi bir talebimiz yok'Konuyla ilgili NTV Spor'a konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "İdari İbrasızlığa karşı dava açma süremiz 30 gündü. Seçim sürecinin ve listelerin verilme süresini bekledik. Bugün başvuru için son gündü. Tedbir talebi ya da genel kurulun iptaline yönelik bir başvurumuz yok. Sadece yönetimin üzerindeki ibrasızlık kararın kalkmasına yönelik bir başvuru. 30 Nisan’daki seçimi etkileyecek herhangi bir talebimiz yok" dedi
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burak elmas, galatasaray, seçim

Galatasaray'da Burak Elmas'tan ibra edilmeme kararına dava

13:21 26.04.2022 (güncellendi: 13:23 26.04.2022)
© AABurak Elmas
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AA
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Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri idari yönden ibra edilmeme kararının iptalini ve yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı yönden ibra edildiklerinin tespitini istedi.
26 Mart'ta gerçekleşen son genel kuruldan bu yana 1 aylık idari ibrasızlık ve bunun tedbir talebi olmaksızın yapılması istendi.

'30 Nisan’daki seçimi etkileyecek herhangi bir talebimiz yok'

Konuyla ilgili NTV Spor'a konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "İdari İbrasızlığa karşı dava açma süremiz 30 gündü. Seçim sürecinin ve listelerin verilme süresini bekledik. Bugün başvuru için son gündü. Tedbir talebi ya da genel kurulun iptaline yönelik bir başvurumuz yok. Sadece yönetimin üzerindeki ibrasızlık kararın kalkmasına yönelik bir başvuru. 30 Nisan’daki seçimi etkileyecek herhangi bir talebimiz yok" dedi
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