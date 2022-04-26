https://tr.sputniknews.com/20220426/galatasarayda-burak-elmastan-ibra-edilmeme-kararina-dava-1055856243.html

Galatasaray'da Burak Elmas'tan ibra edilmeme kararına dava

Galatasaray'da Burak Elmas'tan ibra edilmeme kararına dava

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı. 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T13:21+0300

2022-04-26T13:21+0300

2022-04-26T13:23+0300

spor

burak elmas

galatasaray

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1d/1053269971_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_88d61b2708761f4c397039129e9c249a.jpg

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri idari yönden ibra edilmeme kararının iptalini ve yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı yönden ibra edildiklerinin tespitini istedi.26 Mart'ta gerçekleşen son genel kuruldan bu yana 1 aylık idari ibrasızlık ve bunun tedbir talebi olmaksızın yapılması istendi.'30 Nisan’daki seçimi etkileyecek herhangi bir talebimiz yok'Konuyla ilgili NTV Spor'a konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "İdari İbrasızlığa karşı dava açma süremiz 30 gündü. Seçim sürecinin ve listelerin verilme süresini bekledik. Bugün başvuru için son gündü. Tedbir talebi ya da genel kurulun iptaline yönelik bir başvurumuz yok. Sadece yönetimin üzerindeki ibrasızlık kararın kalkmasına yönelik bir başvuru. 30 Nisan’daki seçimi etkileyecek herhangi bir talebimiz yok" dedi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

burak elmas, galatasaray, seçim