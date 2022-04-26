https://tr.sputniknews.com/20220426/hande-firat-500-liralik-banknot-basilacagi-iddiasi-dogru-degil-1055848740.html
Hande Fırat: 500 liralık banknot basılacağı iddiası doğru değil
Hande Fırat: 500 liralık banknot basılacağı iddiası doğru değil
Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, 500 liralık banknotlar basılacağı iddiasının doğru olmadığını söyledi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T07:58+0300
2022-04-26T07:58+0300
2022-04-26T07:58+0300
türkiye
hande fırat
banknot
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Fırat, bugünkü köşe yazısında “ekonomi yönetimi” ile 500 liralık banknot basılacağı iddiasını konuştuğunu yazdı.Yazının ilgili kısmı şöyle:"Dolaşımdaki para yetersiz gerekçesiyle 500 liralık banknot basılacağı iddia edildi. Ben de üst düzey ekonomi yönetimine sordum. Edindiğim bilgiye göre 500 liralık banknot basılacağı iddiası doğru değil. Siyaseten de doğru bulunan bir adım değil. Paranın dijitalleştiği bir dönemde banknot basmak bir yandan da doğru bulunmuyor."Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, 500 TL'lik yeni banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıkların başladığını öne sürmüştü.
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hande fırat, banknot
Hande Fırat: 500 liralık banknot basılacağı iddiası doğru değil
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Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, 500 liralık banknotlar basılacağı iddiasının doğru olmadığını söyledi.
Fırat, bugünkü köşe yazısında “ekonomi yönetimi” ile 500 liralık banknot basılacağı iddiasını konuştuğunu yazdı.
Yazının ilgili kısmı şöyle:
"Dolaşımdaki para yetersiz gerekçesiyle 500 liralık banknot basılacağı iddia edildi. Ben de üst düzey ekonomi yönetimine sordum. Edindiğim bilgiye göre 500 liralık banknot basılacağı iddiası doğru değil. Siyaseten de doğru bulunan bir adım değil. Paranın dijitalleştiği bir dönemde banknot basmak bir yandan da doğru bulunmuyor."
Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, 500 TL'lik yeni banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıkların başladığını öne sürmüştü.