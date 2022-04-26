https://tr.sputniknews.com/20220426/hukukculardan-adalet-nobeti-istanbulun-kent-merkezinde-son-kalan-kamusal-yesil-alani-savunduk-1055863880.html
Hukukçulardan ‘Adalet Nöbeti’: ‘İstanbul'un kent merkezinde son kalan kamusal yeşil alanı savunduk’
Hukukçulardan ‘Adalet Nöbeti’: ‘İstanbul'un kent merkezinde son kalan kamusal yeşil alanı savunduk’
Gezi Parkı davasında kararın açıklanmasının ardından hukukçular ‘Adalet Nöbeti’ başlattı. Çağlayan Adliyesi’nde toplanan hukukçularıın nöbetine davada 18 yıl... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T17:07+0300
2022-04-26T17:07+0300
2022-04-26T17:07+0300
türkiye
adalet nöbeti
gezi parkı eylemleri
beraat
osman kavala
mücella yapıcı
çiğdem mater
ali hakan altınay
mine özerden
can atalay
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Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından 17 sanıklı davada karar açıklandı. Osman Kavala'ya hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçunda ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Yiğit Ali Emekçi hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklanmalarına karar verildi. Bu kararın ardından hukukçular ve çeşitli sivil toplum kuruluşları protesto amacıyla ‘Adalet Nöbeti’ başlattı.Çağlayan Adliyesi’nin içinde toplanan hukukçular alkışlarla adliyenin dışına çıktı. Aralarında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TİP Milletvekili Ahmet Şık, CHP Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve HDP Milletvekili Oya Ersoy’un olduğu siyasetçiler nöbete destek verdi.Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Avukat Can Atalay bulunduğu Silivri Cezaevi’nden bir mesaj gönderdi. Atalay gönderdiği mesajda “Ülkenin gündemi açlık, yoksulluk ve gıda güvenliği olması gerekirken, hiçbir hukuk kuralı tanımadan saçma sapan şeylerle meşgul ediyorlar. Biz İstanbul'un kent merkezinde son kalan müşterek, kamusal bir yeşil alanı, afet sonrası toplanma alanını savunduk. Polisin şiddetine karşı çıkan her bir insanımız kendi itirazını aldı, geldi. Taksim Gezisi, farklı fikirlerin, dünya görüşlerinin çoğulcu, eşitlikçi ve özgürlükçü bir ortamda barış içinde yaşayabileceğinin somut kanıtıdır. Taksim Gezisi, ekmeği paylaşmanın, imecenin tadını yeniden anımsatandır. Gezi bu toprakların eşitlik, özgürlük ve adalet umududur. Gezi'nin toplumsal politik ya da hukuki bakiyesini ancak onurla taşırız. Gezi'yi savunduk, savunuyoruz, savunacağız. Adalet istiyoruz; insan, hava, toprak ve su için adalet. Hep birlikte mücadele edeceğiz ve hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220426/gezi-parki-davasinda-kararin-ardindan-tutuklanan-kadinlar-cezaevine-konuldu-1055846623.html
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adalet nöbeti, gezi parkı eylemleri, beraat, osman kavala, mücella yapıcı, çiğdem mater, ali hakan altınay, mine özerden, can atalay, yiğit ali emekçi, sezgin tanrıkulu, özgür özel, ahmet şık, ibrahim kaboğlu, oya ersoy
Hukukçulardan ‘Adalet Nöbeti’: ‘İstanbul'un kent merkezinde son kalan kamusal yeşil alanı savunduk’
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Gezi Parkı davasında kararın açıklanmasının ardından hukukçular ‘Adalet Nöbeti’ başlattı. Çağlayan Adliyesi’nde toplanan hukukçularıın nöbetine davada 18 yıl hapis cezası alan Avukat Can Atalay “Biz İstanbul'un kent merkezinde son kalan müşterek, kamusal bir yeşil alanı, afet sonrası toplanma alanını savunduk” mesajını gönderdi.
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından 17 sanıklı davada karar açıklandı. Osman Kavala'ya hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçunda ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Yiğit Ali Emekçi hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklanmalarına karar verildi. Bu kararın ardından hukukçular ve çeşitli sivil toplum kuruluşları protesto amacıyla ‘Adalet Nöbeti’ başlattı.
Çağlayan Adliyesi’nin içinde toplanan hukukçular alkışlarla adliyenin dışına çıktı. Aralarında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TİP Milletvekili Ahmet Şık, CHP Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve HDP Milletvekili Oya Ersoy’un olduğu siyasetçiler nöbete destek verdi.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Avukat Can Atalay bulunduğu Silivri Cezaevi’nden bir mesaj gönderdi. Atalay gönderdiği mesajda “Ülkenin gündemi açlık, yoksulluk ve gıda güvenliği olması gerekirken, hiçbir hukuk kuralı tanımadan saçma sapan şeylerle meşgul ediyorlar. Biz İstanbul'un kent merkezinde son kalan müşterek, kamusal bir yeşil alanı, afet sonrası toplanma alanını savunduk. Polisin şiddetine karşı çıkan her bir insanımız kendi itirazını aldı, geldi. Taksim Gezisi, farklı fikirlerin, dünya görüşlerinin çoğulcu, eşitlikçi ve özgürlükçü bir ortamda barış içinde yaşayabileceğinin somut kanıtıdır. Taksim Gezisi, ekmeği paylaşmanın, imecenin tadını yeniden anımsatandır. Gezi bu toprakların eşitlik, özgürlük ve adalet umududur. Gezi'nin toplumsal politik ya da hukuki bakiyesini ancak onurla taşırız. Gezi'yi savunduk, savunuyoruz, savunacağız. Adalet istiyoruz; insan, hava, toprak ve su için adalet. Hep birlikte mücadele edeceğiz ve hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.