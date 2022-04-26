https://tr.sputniknews.com/20220426/icinden-hwasong-17-gecen-askeri-gecit-toreninde-kimden-nukleer-kabiliyetleri-guclendirme-sozu-1055853452.html

İçinden Hwasong-17 geçen askeri geçit töreninde Kim'den nükleer kabiliyetleri güçlendirme sözü

İçinden Hwasong-17 geçen askeri geçit töreninde Kim'den nükleer kabiliyetleri güçlendirme sözü

Pyonyang'da dün gece düzenlenen askeri geçit töreninde Kuzey Kore'nin en yeni ve en büyük kıtalararası balistik füzesi de sergilendi. Kim, törendeki... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T12:24+0300

2022-04-26T12:24+0300

2022-04-26T12:24+0300

dünya

kuzey kore

askeri geçit töreni

hwasong-17

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2022'de rekor sayıda füze denemesiyle dikkat çeken Kuzey Kore'de ordunun 90. yıldönümü vesilesiyle dün gece askeri geçit töreni düzenlendi. Devlete bağlı Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre silah sistemlerinin geçit yaptığı törende kalabalığa hitap eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer vurgusu yaptı.Kuzey Kore en son 2017'de nükleer silah denemesi yapmıştı. Kim ise ülkenin nükleer güçlerini maksimum hızda güçlendirme sözü verip kışkırtıldığı takdirde kullanmakla tehdit etti:"Ülkemizin nükleer güçlerini azami hızla güçlendirmeye ve geliştirmeye yönelik önlemleri uygulamaya devam edeceğiz. Nükleer kuvvetlerimizin temel görevi savaşı caydırmaktır, ancak topraklarımızda istenmeyen bir durum ortaya çıkarsa, nükleer güçlerimiz savaşı önlemeye yönelik tek bir misyonla sınırlandırılamaz." Geçit töreninde sergilenen bir dizi modern silah arasında Amerika kıtasına ulaşma potansiyeli olan uzun menzilli füzelerle kara araçlarından veya denizaltılardan ateşlenebilen, Güney Kore ve Japonya'yı menziline alan daha kısa menzilli füzeler de yer aldı. Kim'in büyükbabası, ülkenin kurucusunun adını taşıyan Kim İl-sung Meydanı'nda sergilenen silahlardan biri, Kuzey Kore'nin en yeni, en büyük kıtalararası balistik füzesi (ICBM) Hwasong-17 idi.Kim yönetimi, geçen ay 2017'den beri ilk ICBM denemesini gerçekleştirerek dünyaya takdim ettiği Hwasong-17'nin başarısına dair açıklama yaparken, Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Hwasong-17 denemesinin başarısızlığa uğramasının ardından daha küçük Hwasong-15'i fırlattığını öne sürdü. Her halükarda 24 Mart'ta ateşlenen füze, Kuzey Kore'nin fırlattığı diğer füzelerden daha uzun süre ve daha yüksekten uçarak ABD anakarasının derinliklerine ulaşma potansiyelini gösterdi.KCNA'ya göre geçit törenine katılanların yüksek sesle tezahürat yaparak karşıladıkları Hwasong-17, 'Kore'nin özgüveninin mutlak gücünü ve cumhuriyetimizin stratejik konumunu dünyaya gösterdi'. Kim'i 'nükleer kuvvetleri tamamlamak gibi tarihi büyük bir davayı başardığı' için öven KCNA, 'halkın nesilden nesile savaşın dehşetinden uzak sonsuza dek mutluluğun tadını çıkarmasını garantiye almak için ölüme meydan okuyan bir iradeyle uzun bir vatanseverlik yolculuğuna çıktığından' söz etti. KCNA, geçit töreni öncesindeki askeri bayram haberinde de ülkenin 'dünyanın görmezden gelemeyeceği ve kimsenin dokunamayacağı yenilmez bir güç kazandığını' dile getirmişti.Füze şovlu geçit töreni, ABD'li ve Güney Koreli yetkililerin Kuzey Kore'nin 2017'den beri ilk kez nükleer denemeler yapmaya hazırlandığına dair işaretler olduğunu söyledikleri dönemde geldi.Washington ile Pyongyang arasındaki nükleer müzakereler, Kuzey Kore'nin ICBM denemelerini durdurup nükleer silah deneme sahasını imha etmesine rağmen ABD'nin yaptırımları hafifletme adımı atmaması nedeniyle 2019'da durdu. Haziran 2018 ve Şubat 2019'da önceki ABD Başkanı Donald Trump ile iki zirvede buluşan Kim, bunlardan ekonomi üzerindeki yaptırım kıskacını kaldıramadan geri dönmesinin ardından Kovid-19 pandemisinin vurması üzerine geçen yıl Kuzey Kore'nin 'şimdiye kadarki en kötü durumuyla karşı karşıya olduğu' açıklamasını yapmıştı.

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kuzey kore, askeri geçit töreni, hwasong-17