https://tr.sputniknews.com/20220426/ikby-pkknin-tehlikeli-plani-etkisiz-hale-getirildi-1055870514.html
IKBY: PKK'nın tehlikeli planı etkisiz hale getirildi
IKBY: PKK'nın tehlikeli planı etkisiz hale getirildi
IKBY Güvenlik Konseyi, PKK'nın IKBY'ye karşı 'tehlikeli bir planının' etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda askeri ve patlayıcı maddenin ele geçirildiğini... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T21:03+0300
2022-04-26T21:03+0300
2022-04-26T21:16+0300
dünya
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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IKBY Güvenlik Konseyi, resmi Facebook sayfasından paylaştığı videoda konuya ilişkin açıklamada bulundu.Açıklamada, "Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, PKK'nın Kürdistan Bölgesi'ne karşı tehlikeli bir planını etkisiz hale getirdi, çok sayıda askeri ve patlayıcı maddeyi ele geçirdi." ifadesine yer verildi.Operasyonda bir ton patlayıcı, 10 adet tanksavar füzesi, 23 muharebe tipi insansız hava aracı motoru, 1200 gaz maskesi ve 375 AK-47 şarjörünün Duhok kentinde ele geçirildiği kaydedildi.Açıklamada, "Zanlı Younis Ahmed Kasım Süleyman ile yapılan sorgulamada, ele geçirilen tüm patlayıcıları ve askeri teçhizatı Kürdistan Bölgesi'nde kullanılmak ve PKK'ya teslim etmek üzere Rudi Huseyin adlı bir YPG askeri liderinden aldığı ortaya çıktı." bilgisi paylaşıldı.
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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MIA „Rosiya Segodnya“
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
IKBY: PKK'nın tehlikeli planı etkisiz hale getirildi
21:03 26.04.2022 (güncellendi: 21:16 26.04.2022) Abone ol
IKBY Güvenlik Konseyi, PKK'nın IKBY'ye karşı 'tehlikeli bir planının' etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda askeri ve patlayıcı maddenin ele geçirildiğini duyurdu.
IKBY Güvenlik Konseyi, resmi Facebook sayfasından paylaştığı videoda konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, "Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, PKK'nın Kürdistan Bölgesi'ne karşı tehlikeli bir planını etkisiz hale getirdi, çok sayıda askeri ve patlayıcı maddeyi ele geçirdi." ifadesine yer verildi.
Operasyonda bir ton patlayıcı, 10 adet tanksavar füzesi, 23 muharebe tipi insansız hava aracı motoru, 1200 gaz maskesi ve 375 AK-47 şarjörünün Duhok kentinde ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Zanlı Younis Ahmed Kasım Süleyman ile yapılan sorgulamada, ele geçirilen tüm patlayıcıları ve askeri teçhizatı Kürdistan Bölgesi'nde kullanılmak ve PKK'ya teslim etmek üzere Rudi Huseyin adlı bir YPG askeri liderinden aldığı ortaya çıktı." bilgisi paylaşıldı.