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İletişim Başkanı Altun: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz
İletişim Başkanı Altun: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz" dedi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T01:08+0300
2022-04-26T01:08+0300
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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İletişim Başkanı Altun: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz
01:08 26.04.2022 (güncellendi: 01:15 26.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin.