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İletişim Başkanı Altun: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz
İletişim Başkanı Altun: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz" dedi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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İletişim Başkanı Altun: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz

01:08 26.04.2022 (güncellendi: 01:15 26.04.2022)
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin.

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