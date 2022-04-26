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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220426/ingiltere-savunma-bakani-kendimizi-ve-natoyu-korumak-icin-nukleer-silahlari-ateslemeye-haziriz-1055862321.html
İngiltere Savunma Bakanı: Kendimizi ve NATO'yu korumak için nükleer silahları ateşlemeye hazırız
İngiltere Savunma Bakanı: Kendimizi ve NATO'yu korumak için nükleer silahları ateşlemeye hazırız
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, NATO'nun nükleer silahlara sahip olduğunu ve İngiltere'nin bunları gerektiğinde kendisini ve NATO'yu korumak için... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-26T16:18+0300
ukrayna krizi
ingiltere
ben wallace
nato
nükleer füze
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Rusya-Ukrayna- gerilimine ilişkin parlamentoda yaptığı konuşmada Wallace, “Füzelerimizin bazıları şu anda sular altında ve cesur Kraliyet Donanması personelimiz, Krallığı ve NATO'yu savunmak zorunda kalırlarsa nükleer silahları ateşlemeye hazır. Onun (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) bunu unutmaması son derece önemli” dedi.NATO'nun nükleer bir ittifak olduğunu, İngiltere, Fransa ve ABD'nin de nükleer silahlara sahip olduğunu dile getiren Wallace, “Bu, Putin için en başat ve en önemli caydırıcı faktördür” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220423/zaharova-ingiliz-ve-abdli-egitmenler-ukraynali-neo-nazileri-uzun-suredir-otlatiyor-1055792265.html
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ingiltere, ben wallace, nato, nükleer füze

İngiltere Savunma Bakanı: Kendimizi ve NATO'yu korumak için nükleer silahları ateşlemeye hazırız

16:18 26.04.2022
© AFP 2022Ben Wallace
Ben Wallace - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, NATO'nun nükleer silahlara sahip olduğunu ve İngiltere'nin bunları gerektiğinde kendisini ve NATO'yu korumak için kullanabileceğini belirterek, Rusya'nın bunu ‘unutmaması gerektiğini’ kaydetti.
Rusya-Ukrayna- gerilimine ilişkin parlamentoda yaptığı konuşmada Wallace, “Füzelerimizin bazıları şu anda sular altında ve cesur Kraliyet Donanması personelimiz, Krallığı ve NATO'yu savunmak zorunda kalırlarsa nükleer silahları ateşlemeye hazır. Onun (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) bunu unutmaması son derece önemli” dedi.
NATO'nun nükleer bir ittifak olduğunu, İngiltere, Fransa ve ABD'nin de nükleer silahlara sahip olduğunu dile getiren Wallace, “Bu, Putin için en başat ve en önemli caydırıcı faktördür” ifadesini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
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