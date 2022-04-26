https://tr.sputniknews.com/20220426/ingiltere-savunma-bakani-kendimizi-ve-natoyu-korumak-icin-nukleer-silahlari-ateslemeye-haziriz-1055862321.html

İngiltere Savunma Bakanı: Kendimizi ve NATO'yu korumak için nükleer silahları ateşlemeye hazırız

İngiltere Savunma Bakanı: Kendimizi ve NATO'yu korumak için nükleer silahları ateşlemeye hazırız

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, NATO'nun nükleer silahlara sahip olduğunu ve İngiltere'nin bunları gerektiğinde kendisini ve NATO'yu korumak için... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T16:18+0300

2022-04-26T16:18+0300

2022-04-26T16:18+0300

ukrayna krizi

ingiltere

ben wallace

nato

nükleer füze

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Rusya-Ukrayna- gerilimine ilişkin parlamentoda yaptığı konuşmada Wallace, “Füzelerimizin bazıları şu anda sular altında ve cesur Kraliyet Donanması personelimiz, Krallığı ve NATO'yu savunmak zorunda kalırlarsa nükleer silahları ateşlemeye hazır. Onun (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) bunu unutmaması son derece önemli” dedi.NATO'nun nükleer bir ittifak olduğunu, İngiltere, Fransa ve ABD'nin de nükleer silahlara sahip olduğunu dile getiren Wallace, “Bu, Putin için en başat ve en önemli caydırıcı faktördür” ifadesini kullandı.

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ingiltere, ben wallace, nato, nükleer füze