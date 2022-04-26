https://tr.sputniknews.com/20220426/irakta-abd-askerlerinin-bulundugu-usse-saldiri-1055847496.html
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı
Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde yer alan ve ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne havan topu ile saldırı düzenlendiği bildirildi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T04:19+0300
2022-04-26T04:19+0300
2022-04-26T04:19+0300
dünya
irak
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bağdat
askeri üs
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Üssün bulunduğu bölgeye 2 adet havan topu düştüğü aktarılarak, saldırının Bağdat’taki Raşidiye bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi.Saldırı sonucu can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor
irak
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MIA „Rosiya Segodnya“
irak, abd, bağdat, askeri üs
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı
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Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde yer alan ve ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne havan topu ile saldırı düzenlendiği bildirildi.
Üssün bulunduğu bölgeye 2 adet havan topu düştüğü aktarılarak, saldırının Bağdat’taki Raşidiye bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi.
Saldırı sonucu can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor