Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220426/irakta-abd-askerlerinin-bulundugu-usse-saldiri-1055847496.html
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı
Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde yer alan ve ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne havan topu ile saldırı düzenlendiği bildirildi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T04:19+0300
2022-04-26T04:19+0300
dünya
irak
abd
bağdat
askeri üs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052691655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8acabf920f3e5c5b3573c6a51c52ae15.jpg
Üssün bulunduğu bölgeye 2 adet havan topu düştüğü aktarılarak, saldırının Bağdat’taki Raşidiye bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi.Saldırı sonucu can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052691655_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_4b33263af56fe9b9c07173ab2cd6751b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
irak, abd, bağdat, askeri üs

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı

04:19 26.04.2022
© AP Photo / Shakh AivazovABD askeri
ABD askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Shakh Aivazov
Abone olTelegram
Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde yer alan ve ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne havan topu ile saldırı düzenlendiği bildirildi.
Üssün bulunduğu bölgeye 2 adet havan topu düştüğü aktarılarak, saldırının Bağdat’taki Raşidiye bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi.
Saldırı sonucu can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала