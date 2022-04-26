https://tr.sputniknews.com/20220426/israil-basbakani-bennette-icinde-mermi-kovani-bulunan-tehdit-mektubu-gonderildi-1055872537.html

İsrail Başbakanı Bennett'e içinde mermi kovanı bulunan tehdit mektubu gönderildi

İsrail Başbakanı Bennett'e içinde mermi kovanı bulunan tehdit mektubu gönderildi

İsrail emniyeti, Başbakan Naftali Bennett'in evine gönderilen içinde mermi kovanının bulunduğu tehdit mektubuyla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu. Başbakan... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T22:00+0300

2022-04-26T22:00+0300

2022-04-26T21:59+0300

dünya

naftali bennett

kurşun

tehdit

mektup

israil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053580696_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f1dd691e12a1a4e84065db441f6cf375.jpg

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Naftali Bennett'in Raanana kentindeki evine içinde mermi kovanı bulunan bir tehdit mektubu gönderildi.İsrail polisi ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), söz konusu mektubun kaynağına ulaşmak için soruşturma başlattı.İbranice yayın yapan Walla News haber sitesi de olayın ardından Bennett ailesine yönelik koruma ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydetti.'Siyasi çekişmeler ölüm tehdidi düzeyine çıkmamalı'İsrail Başbakanı Bennett, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasi çekişme ne kadar derinleşse de şiddet, zorbalık ve ölüm tehdidi düzeyine çıkmamalıdır" ifadelerini kullandı.Bu tür zorbalık ve tehditlerin olmaması için hem liderler hem de vatandaşlar olarak İsrail'de her adımı atmaya muhtaç olduklarına işaret eden Bennett, şunları kaydetti:İsrail polisi, daha önce de Başbakan Bennett'i tehdit ettikleri gerekçesiyle bazı vatandaşlar hakkında işlem yapmıştı.

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

naftali bennett, kurşun, tehdit, mektup, israil