https://tr.sputniknews.com/20220426/italyanin-nazi-isgalinden-kurtulusunun-76-yildonumu-dolayisiyla-milanoda-gosteri-duzenlendi-1055846170.html

İtalya’nın Nazi işgalinden kurtuluşunun 77. yıldönümü dolayısıyla Milano'da gösteri düzenlendi

İtalya’nın Nazi işgalinden kurtuluşunun 77. yıldönümü dolayısıyla Milano'da gösteri düzenlendi

İtalya’nın Nazi işgalinden kurtuluşunun 76. yıldönümü dolayısıyla Milano kentindeki Piazza Duomo Meydanı'nda gösteri düzenlendi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T02:00+0300

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italya

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nazi

işgal

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İtalya, İkinci Dünya Savaşı sırasında uğradığı Nazi Almanyası’nın işgalinden kurtuluşunun 77. yıl dönümünü kutluyor.Nazi Almanyası’nın işgalinden 25 Nisan 1945’te müttefik kuvvetlerinin yardımıyla kurtulan İtalya’da, bugün işgalden kurtuluşun 77. yıl dönümü dolayısıyla Milano kentindeki Piazza Duomo Meydanı'nda gösteri düzenlendi.İkinci Dünya Savaşı’nı başlatan Adolf Hitler önderliğindeki Nazi Almanyası ve Japonya ile birlikte savaşa ’üçlü mihver’ devletleri olarak giren İtalya, savaş sırasında bu halkanın en hızlı çözülen parçası olmuştu. ABD ve İngiltere’nin başı çektiği müttefik kuvvetler, Eylül 1943’te İtalya’ya çizmenin ucundan giriş yapmış ve savaş, İtalya’da Benito Mussolini liderliğindeki faşist güçlerin ve Alman ordusunun yenilgiye uğratıldığı 25 Nisan 1945’e kadar sürmüştü. 28 Nisan 1945’te de diktatör Benito Mussolini idam edildi.

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italya, 2. dünya savaşı, nazi, işgal