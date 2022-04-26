Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220426/japonyada-1-kiside-gizemli-hepatit-vakasi-tespit-edildi-1055858562.html
Japonya'da 1 kişide 'gizemli' hepatit vakası tespit edildi
Japonya'da 1 kişide 'gizemli' hepatit vakası tespit edildi
Japonya'da 1 kişide, enfeksiyon kaynağı belirlenemeyen 'gizemli' hepatit virüsünün tespit edildiği bildirildi. Kamu yayıncısı NHK, vakanın ülke genelinde ilk... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T14:46+0300
2022-04-26T14:46+0300
dünya
japonya
hepatit a
hepatit b
gizemli hepatit
vaka
vaka sayısı
tespit
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055858537_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_824b73a32cef1f02246ec2dee956dd3f.jpg
Ulusal basındaki habere göre, Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 16 yaşından küçük bir kişide nedeni bilinmeyen hepatit (karaciğer iltihabı) vakası saptandı.Vaka semptomlarının, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu ay açıkladığı 'hepatit virüsü' tanımlamasına uyduğu belirtildi.Yaşı, adresi ve cinsiyeti bildirilmeyen hastanın karantinaya alındığı kaydedildi.Sağlık Çalışma ve Refah Bakanı Goto Şigeyuki, ülke genelinde çocuklar arasında vaka artışının kaydedilmediğini söyledi.'Tek tip semptomlar' bulunmadığı için halka yönelik 'spesifik uyarılar' yapamadıklarını belirten Goto, dünya genelindeki benzer vakaları inceleyeceklerini dile getirdi.Kamu yayıncısı NHK, vakanın, Japonya genelinde ilk olduğunu açıkladı.Gizemli hepatit vakalarıDSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada vakaların 11 ülkeye yayıldığı ve en az 169'a yükseldiği belirtilmişti.Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.Hastalığın 'gizemli' veya 'nedeni belirsiz' olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken yeni bir 'küresel salgın' ihtimalini gündeme taşıdı.Kovid-19, henüz adı konulmadan önce 'gizemli bir akciğer rahatsızlığı' olarak tanımlanıyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220424/dso-avrupa-ve-abdde-en-az-169-gizemli-hepatit-vakasi-tespit-edildi-1055799560.html
https://tr.sputniknews.com/20220425/dso-gizemli-hepatit-virusunden-1-cocugun-oldugunu-duyurdu-1055825569.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055858537_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b9c90d855303043cbbb2054e8542bfa1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, hepatit a, hepatit b, gizemli hepatit, vaka, vaka sayısı, tespit, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), çocuk

Japonya'da 1 kişide 'gizemli' hepatit vakası tespit edildi

14:46 26.04.2022
© AAHastane - Laboratuvar
Hastane - Laboratuvar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Japonya'da 1 kişide, enfeksiyon kaynağı belirlenemeyen 'gizemli' hepatit virüsünün tespit edildiği bildirildi. Kamu yayıncısı NHK, vakanın ülke genelinde ilk olduğunu duyurdu.
Ulusal basındaki habere göre, Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 16 yaşından küçük bir kişide nedeni bilinmeyen hepatit (karaciğer iltihabı) vakası saptandı.
Vaka semptomlarının, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu ay açıkladığı 'hepatit virüsü' tanımlamasına uyduğu belirtildi.
Yaşı, adresi ve cinsiyeti bildirilmeyen hastanın karantinaya alındığı kaydedildi.
Sağlık Çalışma ve Refah Bakanı Goto Şigeyuki, ülke genelinde çocuklar arasında vaka artışının kaydedilmediğini söyledi.
'Tek tip semptomlar' bulunmadığı için halka yönelik 'spesifik uyarılar' yapamadıklarını belirten Goto, dünya genelindeki benzer vakaları inceleyeceklerini dile getirdi.
Kamu yayıncısı NHK, vakanın, Japonya genelinde ilk olduğunu açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
DÜNYA
DSÖ: Avrupa ve ABD'de en az 169 'gizemli hepatit' vakası tespit edildi
24 Nisan, 00:11

Gizemli hepatit vakaları

DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada vakaların 11 ülkeye yayıldığı ve en az 169'a yükseldiği belirtilmişti.
Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.
Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.
Hastalığın 'gizemli' veya 'nedeni belirsiz' olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken yeni bir 'küresel salgın' ihtimalini gündeme taşıdı.
Kovid-19, henüz adı konulmadan önce 'gizemli bir akciğer rahatsızlığı' olarak tanımlanıyordu.
Hepatit B virüsünün mikroskobik görüntüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
DÜNYA
DSÖ, 'gizemli' hepatit virüsünden 1 çocuğun öldüğünü duyurdu
Dün, 12:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала