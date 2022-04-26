https://tr.sputniknews.com/20220426/japonyada-1-kiside-gizemli-hepatit-vakasi-tespit-edildi-1055858562.html
Japonya'da 1 kişide 'gizemli' hepatit vakası tespit edildi
Japonya'da 1 kişide 'gizemli' hepatit vakası tespit edildi
Japonya'da 1 kişide, enfeksiyon kaynağı belirlenemeyen 'gizemli' hepatit virüsünün tespit edildiği bildirildi. Kamu yayıncısı NHK, vakanın ülke genelinde ilk... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T14:46+0300
2022-04-26T14:46+0300
2022-04-26T14:46+0300
dünya
japonya
hepatit a
hepatit b
gizemli hepatit
vaka
vaka sayısı
tespit
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
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Ulusal basındaki habere göre, Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 16 yaşından küçük bir kişide nedeni bilinmeyen hepatit (karaciğer iltihabı) vakası saptandı.Vaka semptomlarının, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu ay açıkladığı 'hepatit virüsü' tanımlamasına uyduğu belirtildi.Yaşı, adresi ve cinsiyeti bildirilmeyen hastanın karantinaya alındığı kaydedildi.Sağlık Çalışma ve Refah Bakanı Goto Şigeyuki, ülke genelinde çocuklar arasında vaka artışının kaydedilmediğini söyledi.'Tek tip semptomlar' bulunmadığı için halka yönelik 'spesifik uyarılar' yapamadıklarını belirten Goto, dünya genelindeki benzer vakaları inceleyeceklerini dile getirdi.Kamu yayıncısı NHK, vakanın, Japonya genelinde ilk olduğunu açıkladı.Gizemli hepatit vakalarıDSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada vakaların 11 ülkeye yayıldığı ve en az 169'a yükseldiği belirtilmişti.Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.Hastalığın 'gizemli' veya 'nedeni belirsiz' olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken yeni bir 'küresel salgın' ihtimalini gündeme taşıdı.Kovid-19, henüz adı konulmadan önce 'gizemli bir akciğer rahatsızlığı' olarak tanımlanıyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220424/dso-avrupa-ve-abdde-en-az-169-gizemli-hepatit-vakasi-tespit-edildi-1055799560.html
https://tr.sputniknews.com/20220425/dso-gizemli-hepatit-virusunden-1-cocugun-oldugunu-duyurdu-1055825569.html
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japonya, hepatit a, hepatit b, gizemli hepatit, vaka, vaka sayısı, tespit, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), çocuk
Japonya'da 1 kişide 'gizemli' hepatit vakası tespit edildi
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Japonya'da 1 kişide, enfeksiyon kaynağı belirlenemeyen 'gizemli' hepatit virüsünün tespit edildiği bildirildi. Kamu yayıncısı NHK, vakanın ülke genelinde ilk olduğunu duyurdu.
Ulusal basındaki habere göre, Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 16 yaşından küçük bir kişide nedeni bilinmeyen hepatit (karaciğer iltihabı) vakası saptandı.
Vaka semptomlarının, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu ay açıkladığı 'hepatit virüsü' tanımlamasına uyduğu belirtildi.
Yaşı, adresi ve cinsiyeti bildirilmeyen hastanın karantinaya alındığı kaydedildi.
Sağlık Çalışma ve Refah Bakanı Goto Şigeyuki, ülke genelinde çocuklar arasında vaka artışının kaydedilmediğini söyledi.
'Tek tip semptomlar' bulunmadığı için halka yönelik 'spesifik uyarılar' yapamadıklarını belirten Goto, dünya genelindeki benzer vakaları inceleyeceklerini dile getirdi.
Kamu yayıncısı NHK, vakanın, Japonya genelinde ilk olduğunu açıkladı.
Gizemli hepatit vakaları
DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada vakaların 11 ülkeye yayıldığı ve en az 169'a yükseldiği belirtilmişti.
Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.
Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.
Hastalığın 'gizemli' veya 'nedeni belirsiz' olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken yeni bir 'küresel salgın' ihtimalini gündeme taşıdı.
Kovid-19, henüz adı konulmadan önce 'gizemli bir akciğer rahatsızlığı' olarak tanımlanıyordu.