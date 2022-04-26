https://tr.sputniknews.com/20220426/kafessiz-turkiye-120-milyon-tavugun-100-milyon-kadari-a4-kagidindan-daha-kucuk-bir-alanda-yasiyor-1055844273.html

Kafessiz Türkiye: 120 milyon tavuğun 100 milyon kadarı, A4 kağıdından daha küçük bir alanda yaşıyor

Kafessiz Türkiye: 120 milyon tavuğun 100 milyon kadarı, A4 kağıdından daha küçük bir alanda yaşıyor

Kafessiz Türkiye'nin, Türkiye’deki en büyük otel zincirlerinin hayvan refahı politikaları üzerine yayımladığı 'Tatil Karnesi' raporuna göre, 120 milyon tavuğun... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T00:37+0300

2022-04-26T00:37+0300

2022-04-26T01:11+0300

türkiye

tavuk çiftliği

tavuk

turizm

hayvan hakları

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Endüstriyel yumurta üretimine karşı çalışmalar yürüten Kafessiz Türkiye’nin yayımladığı ‘Tatil Karnesi’ raporuna göre, Türkiye’de 120 milyon tavuğun 100 milyon kadarı, yumurta endüstrisinin kârlılığını artırmak için bir A4 kağıdından daha küçük bir alanda, güneş görmeden yaşamlarını sürdürüyor. Kafessiz Türkiye'nin yayımladığı rapora göre, sokak hayvanlarının sayısı Türkiye’de en yüksek tahminlere göre 8 milyon civarında. Buna göre kafeslerde endüstriyel yumurta üretimi için tutulan tavukların sayısı, sokak hayvanı sayısının 12 katından daha fazla.Otel ve konaklama sektörü, yumurta tüketiminin en fazla olduğu alanlardan biri. ‘Tatil Karnesi’ raporuna göre Türkiye’de kafes yumurtasını terk etme üzerine en büyük ilerleme kaydeden sektör de otelcilik sektörü.tatilkarnesi.com isimli internet sitesinde kamuoyuna açılan raporda, hangi otellerin endüstriyel kafeslerden gelen yumurtaları mutfaklarından çıkarmayı taahhüt ettiği açıklandı.Türkiye’deki otellerin yumurta tercihlerinin takibini sağlayan ilk belge olma özelliğini ‘Tatil Karnesi’ raporuna göre, tüketiciler de hayvanların refah şartlarının iyileştirilmesini talep ediyor. KONDA Araştırma Şirketi, 2021 yılının Ocak ayında tüketicilere kafes yetiştiriciliğini tarif edip sonrasında tüketim tercihleriyle ilgili sorular sorduğu bir anket gerçekleştirdi. Türkiye genelinde yapılan anket sonuçlarına göre tüketicilerin yüzde 82’si büyük bir çoğunluğu tavukların kafeslerde yetiştirilmesini doğru bulmuyor, yüzde 76’sı endüstriyel kafeslerin yasaklanması gerektiğini düşünüyor, yüzde 85’i hayvanları kötü şartlarda yetiştiren bir firmanın ürünlerini almayacağını söylüyor.Tatil Karnesi raporu, tanıtım lansmanında söz alan Kafessiz Türkiye Kampanya Direktörü Emre Kaplan, “Hepimiz bize otellerde, restoranlarda, marketlerde servis edilen ürünlerin ne şekillerde üretildiğini bilmek istiyoruz ve bunu bilmeye hakkımız var” dedi.Burada Tatil Karnesi raporunun devreye girdiğini ve insanları bilmek istediği somut gerçeklerle buluşturduğunu belirten Kaplan, “Biz firmalara soru soruyoruz. Hesap soruyoruz. Bunlardan aldığımız cevapları bir yerde dökümlüyoruz ve insanların önüne sunuyoruz. Böylelikle insanlar merak ettikleri ve tüketim tercihlerini çok fazla etkileyebilecek bilgileri elde etme şansı buluyor” ifadelerine yer verdi.Tavuklar neden kafesten çıkartılmalı? Kafessiz Türkiye’nin aktardığına göre, çok sayıda tavuk sıkışık bir biçimde yerleştirilirerek, ömrünün sonuna dek buradan hiç çıkamıyor. Bu sebeple hiçbir zaman kendine rahatça hareket edecek alan bulamıyor ve içgüdülerini gerçekleştirme olanağı çok büyük oranda kısıtlanıyor. Örneğin bir tavuk her canlı gibi arada vücudunu esnetme gereği duyar; ancak kafeste kanatlarını açacak kadar geniş bir alana sahip olmadığı için esneyemez. Toprağı eşeleme, tüneyerek uyuma, follukta yumurtlama gibi içgüdüleri engellenir. Tüm bu sebepler tavukta ciddi tüy kaybı gibi stres kaynaklı problemlere yol açar. Yüksek stres aynı zamanda tavukların birbirine saldırarak yaralamasına sebep olur. Sürekli demir tellere sürtmek ve ayaklarını tellere basmak zorunda olmak da ayrıca yaralanmalara sebep oluyor.

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tavuk çiftliği, tavuk, turizm, hayvan hakları