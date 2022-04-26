https://tr.sputniknews.com/20220426/kamuda-is-vaadiyle-milyonluk-vurgun-2-kisi-tutuklandi-1055845273.html

Kamuda iş vaadiyle milyonluk vurgun: 2 kişi tutuklandı

Kamuda iş vaadiyle milyonluk vurgun: 2 kişi tutuklandı

Tokat'ta, kamuda iş bulma vaadiyle 160 kişiyi toplam 1 milyon 350 bin lira dolandıran 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T00:40+0300

2022-04-26T00:40+0300

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yaşam

kamu

türkiye

dolandırıcılık

tokat

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Tokat polisi, teknik ve fiziki çalışma sonunda şüphelilerin devlet kurumlarında iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Zanlıların 160 kişiyi toplam 1 milyon 350 bin lira dolandırdığı belirlendi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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kamu, türkiye, dolandırıcılık, tokat