https://tr.sputniknews.com/20220426/kirmizi-odaya-acilan-intihal-davasinda-karar-benzerlik-yok-1055858288.html
Kırmızı Oda'ya açılan intihal davasında karar: Benzerlik yok
Kırmızı Oda'ya açılan intihal davasında karar: Benzerlik yok
İranlı yazar Shahzade N. İgual’ın 'Kırmızı Oda'nın 8 bölümünün kendi kitabından uyarlandığını iddia etmesi üzerine açılan davada, eserler arasında bir... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T14:26+0300
2022-04-26T14:26+0300
2022-04-26T14:33+0300
kırmızı oda
yaşam
intihal
dava
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TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan ve 61. bölümde final yapan 'Kırmızı Oda' dizisine açılan hırsızlık davasında bilirkişi raporu yayınlandı. İranlı yazar Shahzade N. İgual’ın Kırmızı Oda'nın 8 bölümünün, kendi kaleme aldığı 'Tahran’ın Kırmızı Sirenleri' kitabından uyarlandığını iddia etmesi üzerine yayınlanan raporda, iki eser arasında intihale neden olabilecek bir benzerliğin olmadığı kararına varıldı.Yapılan incelemeler sonucunda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında bir ihlalden bahsedilemeyeceği her iki tarafa da tebliğ edildi.Ne olmuştu?Shahzade N. İgual (Nilecem Elham Eftekhariniasr İgual) avukatı Şeyda Yıldırım vasıtasıyla İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu ve Kırmızı Oda dizisinin 35. bölümden itibaren yayınlanan İranlı Mitra’nın (Öteki adıyka Şehrazat) 8 bölümlük hikâyesinin kendi hayat hikayesini anlattığı 'Tahran’ın Kırmızı Sirenleri' adlı kitabından alındığını öne sürdü.Shahzade N. İgual, OGM Prodüksiyon ve Medya Hizmetleri A.Ş. ve TV8’e açtığı dava kapsamında öncelikle dizinin 35-36-37-38-39-40-41-42. bölümlerinin yurt içi ve yurt dışında yayınlanmasının, televizyon, dijital, basın, açık hava, sinema, satış noktası, basılı tanıtım malzemeleri, radyo, internet kanalları, sosyal medya ve diğer elektronik iletişim araçlarında kullanılmasının durdurulması talep etti. Yazar ayrıca 100 bin TL maddi tazminatın ihlal tarihinden başlayarak işleyecek ticari avans faiziyle birlikte davalılardan tahsil edilmesini istemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220303/kirmizi-oda-dizisine-iranli-yazardan-hirsizlik-davasi-hayat-hikayemi-caldiniz-1054408185.html
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kırmızı oda, intihal, dava
Kırmızı Oda'ya açılan intihal davasında karar: Benzerlik yok
14:26 26.04.2022 (güncellendi: 14:33 26.04.2022) Abone ol
İranlı yazar Shahzade N. İgual’ın 'Kırmızı Oda'nın 8 bölümünün kendi kitabından uyarlandığını iddia etmesi üzerine açılan davada, eserler arasında bir benzerliğin olmadığı açıklandı.
TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan ve 61. bölümde final yapan 'Kırmızı Oda' dizisine açılan hırsızlık davasında bilirkişi raporu yayınlandı. İranlı yazar Shahzade N. İgual’ın Kırmızı Oda'nın 8 bölümünün, kendi kaleme aldığı 'Tahran’ın Kırmızı Sirenleri' kitabından uyarlandığını iddia etmesi üzerine yayınlanan raporda, iki eser arasında intihale neden olabilecek bir benzerliğin olmadığı kararına varıldı.
Yapılan incelemeler sonucunda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında bir ihlalden bahsedilemeyeceği her iki tarafa da tebliğ edildi.
Ne olmuştu?
Shahzade N. İgual (Nilecem Elham Eftekhariniasr İgual) avukatı Şeyda Yıldırım vasıtasıyla İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu ve Kırmızı Oda dizisinin 35. bölümden itibaren yayınlanan İranlı Mitra’nın (Öteki adıyka Şehrazat) 8 bölümlük hikâyesinin kendi hayat hikayesini anlattığı 'Tahran’ın Kırmızı Sirenleri' adlı kitabından alındığını öne sürdü.
Shahzade N. İgual, OGM Prodüksiyon ve Medya Hizmetleri A.Ş. ve TV8’e açtığı dava kapsamında öncelikle dizinin 35-36-37-38-39-40-41-42. bölümlerinin yurt içi ve yurt dışında yayınlanmasının, televizyon, dijital, basın, açık hava, sinema, satış noktası, basılı tanıtım malzemeleri, radyo, internet kanalları, sosyal medya ve diğer elektronik iletişim araçlarında kullanılmasının durdurulması talep etti. Yazar ayrıca 100 bin TL maddi tazminatın ihlal tarihinden başlayarak işleyecek ticari avans faiziyle birlikte davalılardan tahsil edilmesini istemişti.