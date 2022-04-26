https://tr.sputniknews.com/20220426/kirmizi-odaya-acilan-intihal-davasinda-karar-benzerlik-yok-1055858288.html

Kırmızı Oda'ya açılan intihal davasında karar: Benzerlik yok

Kırmızı Oda'ya açılan intihal davasında karar: Benzerlik yok

İranlı yazar Shahzade N. İgual’ın 'Kırmızı Oda'nın 8 bölümünün kendi kitabından uyarlandığını iddia etmesi üzerine açılan davada, eserler arasında bir... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T14:26+0300

2022-04-26T14:26+0300

2022-04-26T14:33+0300

kırmızı oda

yaşam

intihal

dava

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043906985_333:0:1533:675_1920x0_80_0_0_0e36a7f3078be85ded92b1c7f2bbd6e0.jpg

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan ve 61. bölümde final yapan 'Kırmızı Oda' dizisine açılan hırsızlık davasında bilirkişi raporu yayınlandı. İranlı yazar Shahzade N. İgual’ın Kırmızı Oda'nın 8 bölümünün, kendi kaleme aldığı 'Tahran’ın Kırmızı Sirenleri' kitabından uyarlandığını iddia etmesi üzerine yayınlanan raporda, iki eser arasında intihale neden olabilecek bir benzerliğin olmadığı kararına varıldı.Yapılan incelemeler sonucunda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında bir ihlalden bahsedilemeyeceği her iki tarafa da tebliğ edildi.Ne olmuştu?Shahzade N. İgual (Nilecem Elham Eftekhariniasr İgual) avukatı Şeyda Yıldırım vasıtasıyla İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu ve Kırmızı Oda dizisinin 35. bölümden itibaren yayınlanan İranlı Mitra’nın (Öteki adıyka Şehrazat) 8 bölümlük hikâyesinin kendi hayat hikayesini anlattığı 'Tahran’ın Kırmızı Sirenleri' adlı kitabından alındığını öne sürdü.Shahzade N. İgual, OGM Prodüksiyon ve Medya Hizmetleri A.Ş. ve TV8’e açtığı dava kapsamında öncelikle dizinin 35-36-37-38-39-40-41-42. bölümlerinin yurt içi ve yurt dışında yayınlanmasının, televizyon, dijital, basın, açık hava, sinema, satış noktası, basılı tanıtım malzemeleri, radyo, internet kanalları, sosyal medya ve diğer elektronik iletişim araçlarında kullanılmasının durdurulması talep etti. Yazar ayrıca 100 bin TL maddi tazminatın ihlal tarihinden başlayarak işleyecek ticari avans faiziyle birlikte davalılardan tahsil edilmesini istemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220303/kirmizi-oda-dizisine-iranli-yazardan-hirsizlik-davasi-hayat-hikayemi-caldiniz-1054408185.html

kırmızı oda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kırmızı oda, intihal, dava