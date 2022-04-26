https://tr.sputniknews.com/20220426/kolyesi-suikast-silahi-cikti-hediye-edildigini-soyledi-1055849759.html
Kolyesi suikast silahı çıktı, hediye edildiğini söyledi
Kolyesi suikast silahı çıktı, hediye edildiğini söyledi
Sakarya’nın Karasu ilçesinde kolye görünümlü suikast silahının hediye edildiğini ve silah olduğunu bilmediğini ifade eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T09:39+0300
2022-04-26T09:39+0300
2022-04-26T09:39+0300
türkiye
sakarya
gözaltı
türkiye
silah
polis
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Sakarya'da, Karasu ilçesi Sahil Caddesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri devriye atarken G.Ç. isimli bir şahıstan şüphelendi. Yapılan üst aramasında bekçilerin bulduğu kolye, el yapımı ve 7.65 çapında tek mermi atabilen suikast silahı çıktı.Lazer dediği kolye görünümlü suikast silahının hediye edildiğini ve silah olduğunu bilmediğini ifade eden kişi, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220414/istanbulda-yeditepe-huzur-uygulamasi-648-gozalti-1055548096.html
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sakarya, gözaltı, türkiye, silah, polis
Kolyesi suikast silahı çıktı, hediye edildiğini söyledi
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde kolye görünümlü suikast silahının hediye edildiğini ve silah olduğunu bilmediğini ifade eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Sakarya'da, Karasu ilçesi Sahil Caddesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri devriye atarken G.Ç. isimli bir şahıstan şüphelendi. Yapılan üst aramasında bekçilerin bulduğu kolye, el yapımı ve 7.65 çapında tek mermi atabilen suikast silahı çıktı.
Lazer dediği kolye görünümlü suikast silahının hediye edildiğini ve silah olduğunu bilmediğini ifade eden kişi, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.