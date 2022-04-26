https://tr.sputniknews.com/20220426/kolyesi-suikast-silahi-cikti-hediye-edildigini-soyledi-1055849759.html

Kolyesi suikast silahı çıktı, hediye edildiğini söyledi

Kolyesi suikast silahı çıktı, hediye edildiğini söyledi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kolye görünümlü suikast silahının hediye edildiğini ve silah olduğunu bilmediğini ifade eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T09:39+0300

2022-04-26T09:39+0300

2022-04-26T09:39+0300

türkiye

sakarya

gözaltı

türkiye

silah

polis

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Sakarya'da, Karasu ilçesi Sahil Caddesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri devriye atarken G.Ç. isimli bir şahıstan şüphelendi. Yapılan üst aramasında bekçilerin bulduğu kolye, el yapımı ve 7.65 çapında tek mermi atabilen suikast silahı çıktı.Lazer dediği kolye görünümlü suikast silahının hediye edildiğini ve silah olduğunu bilmediğini ifade eden kişi, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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sakarya, gözaltı, türkiye, silah, polis