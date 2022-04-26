https://tr.sputniknews.com/20220426/koronavirus-bilim-kurulu-bugun-toplaniyor-1055849138.html

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 12:00’de toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 12:00’de toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 12:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T08:39+0300

2022-04-26T08:39+0300

2022-04-26T08:49+0300

koronavirüs

bilim kurulu

koronavirüs bilim kurulu

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Sağlık Bakanı Koca'nın 'en önemlilerinden biri' dediği Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleşecek. Toplantı saat 12.00'de düzenlenecek. Toplantı sonunda maske kapalı alanlarda maske zorunluluğunun esnetilmesi veya tamamen kaldırılması bekleniyor. Bakan Koca, "Kişisel tedbirler devreye geçsin ve artık toplumsal kısıtlamalar devre dışı kalsın istiyoruz" demiş, çoğu ilin yoğun bakım ünitesinde koronavirüs hastası kalmadığını vurgulamıştı. Bilim Kurulu en son 2 Mart'ta toplanmıştı. Türkiye'de günlük vaka sayısı 7 Nisan'da 10 binin, bir hafta sonrasında da 5 binin altına düştü. Birkaç gündür ise 2 binlerde seyrediyor.

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2022

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bilim kurulu, koronavirüs bilim kurulu