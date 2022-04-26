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Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 12:00’de toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 12:00’de toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 12:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T08:39+0300
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koronavirüs
bilim kurulu
koronavirüs bilim kurulu
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Sağlık Bakanı Koca'nın 'en önemlilerinden biri' dediği Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleşecek. Toplantı saat 12.00'de düzenlenecek. Toplantı sonunda maske kapalı alanlarda maske zorunluluğunun esnetilmesi veya tamamen kaldırılması bekleniyor. Bakan Koca, "Kişisel tedbirler devreye geçsin ve artık toplumsal kısıtlamalar devre dışı kalsın istiyoruz" demiş, çoğu ilin yoğun bakım ünitesinde koronavirüs hastası kalmadığını vurgulamıştı. Bilim Kurulu en son 2 Mart'ta toplanmıştı. Türkiye'de günlük vaka sayısı 7 Nisan'da 10 binin, bir hafta sonrasında da 5 binin altına düştü. Birkaç gündür ise 2 binlerde seyrediyor.
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bilim kurulu, koronavirüs bilim kurulu

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 12:00’de toplanacak

08:39 26.04.2022 (güncellendi: 08:49 26.04.2022)
© AAKoronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla toplandı.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AA
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Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 12:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Sağlık Bakanı Koca'nın 'en önemlilerinden biri' dediği Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleşecek.
Toplantı saat 12.00'de düzenlenecek.
Toplantı sonunda maske kapalı alanlarda maske zorunluluğunun esnetilmesi veya tamamen kaldırılması bekleniyor.
Bakan Koca, "Kişisel tedbirler devreye geçsin ve artık toplumsal kısıtlamalar devre dışı kalsın istiyoruz" demiş, çoğu ilin yoğun bakım ünitesinde koronavirüs hastası kalmadığını vurgulamıştı.
Bilim Kurulu en son 2 Mart'ta toplanmıştı.
Türkiye'de günlük vaka sayısı 7 Nisan'da 10 binin, bir hafta sonrasında da 5 binin altına düştü. Birkaç gündür ise 2 binlerde seyrediyor.
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