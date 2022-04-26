https://tr.sputniknews.com/20220426/koronavirus-bilim-kurulu-bugun-toplaniyor-1055849138.html
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 12:00’de toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 12:00’de toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 12:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T08:39+0300
2022-04-26T08:39+0300
2022-04-26T08:49+0300
koronavirüs
bilim kurulu
koronavirüs bilim kurulu
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Sağlık Bakanı Koca'nın 'en önemlilerinden biri' dediği Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleşecek. Toplantı saat 12.00'de düzenlenecek. Toplantı sonunda maske kapalı alanlarda maske zorunluluğunun esnetilmesi veya tamamen kaldırılması bekleniyor. Bakan Koca, "Kişisel tedbirler devreye geçsin ve artık toplumsal kısıtlamalar devre dışı kalsın istiyoruz" demiş, çoğu ilin yoğun bakım ünitesinde koronavirüs hastası kalmadığını vurgulamıştı. Bilim Kurulu en son 2 Mart'ta toplanmıştı. Türkiye'de günlük vaka sayısı 7 Nisan'da 10 binin, bir hafta sonrasında da 5 binin altına düştü. Birkaç gündür ise 2 binlerde seyrediyor.
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bilim kurulu, koronavirüs bilim kurulu
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 12:00’de toplanacak
08:39 26.04.2022 (güncellendi: 08:49 26.04.2022) Abone ol
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 12:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Sağlık Bakanı Koca'nın 'en önemlilerinden biri' dediği Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleşecek.
Toplantı saat 12.00'de düzenlenecek.
Toplantı sonunda maske kapalı alanlarda maske zorunluluğunun esnetilmesi veya tamamen kaldırılması bekleniyor.
Bakan Koca, "Kişisel tedbirler devreye geçsin ve artık toplumsal kısıtlamalar devre dışı kalsın istiyoruz" demiş, çoğu ilin yoğun bakım ünitesinde koronavirüs hastası kalmadığını vurgulamıştı.
Bilim Kurulu en son 2 Mart'ta toplanmıştı.
Türkiye'de günlük vaka sayısı 7 Nisan'da 10 binin, bir hafta sonrasında da 5 binin altına düştü. Birkaç gündür ise 2 binlerde seyrediyor.