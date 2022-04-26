https://tr.sputniknews.com/20220426/kremlin-cumhurbaskani-erdogan-ile-rusya-devlet-baskani-putin-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1055855043.html

Kremlin: Putin ve Erdoğan, Ukrayna konulu telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Kremlin: Putin ve Erdoğan, Ukrayna konulu telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna konulu bir telefon görüşmesi... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T12:50+0300

2022-04-26T12:50+0300

2022-04-26T13:20+0300

recep tayyip erdoğan

ukrayna krizi

vladimir putin

dmitriy peskov

kremlin

rusya

ukrayna

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ukrayna’yı ele alacakları yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini doğrulaması istenince, “Bunu doğrulayabilirim. Dahası söyleyebilirim ki bu planlanan telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşme sırasında Ukrayna’nın ele alındığını da doğrulayabilirim” dedi.Peskov, görüşmenin içeriğine ilişkin başka bir bilgi vermedi, ancak daha sonra bu konuda detaylı bilgi yayınlanacaklarını belirtti.Erdoğan, İstanbul Süreci'nin liderler düzeyine taşıma teklifini yinelediCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu ifade etti. Ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye’nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul Süreci'ni liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi.Telefon görüşmesinde Erdoğan’ın Putin’e, Ukrayna ile Rusya’nın İstanbul’daki barış görüşmelerine devam etmesini teklif etmesi beklenen bir gelişmeydi. Rusya ve Ukrayna delegasyonları mart sonunda İstanbul’da bir araya gelmiş ve bir barış anlaşması taslağı üstünde mutabık kalmışlardı. Söz konusu görüşme, tarafların delegasyonlarının gerçekleştirdiği son yüz yüze görüşme oldu. Rusya, Ukrayna’nın daha sonra İstanbul’da üstünde anlaşılan prensiplerden saptığını ve bu nedenle görüşmelerin çıkmaza girdiğini söylüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220424/cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-ile-bir-telefon-gorusmesi-yapti-1055808263.html

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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna