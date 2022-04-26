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Kreşte çocuklara kötü davranan bakıcılar hakkında soruşturma
Kreşte çocuklara kötü davranan bakıcılar hakkında soruşturma
Mersin'de bir kreşte bakıcılar G.E. ile Y.K.'nin, çocuklara yemek yedirdikleri sırada kötü muamelede bulundukları anların cep telefonu kamerası görüntüsünün... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T17:18+0300
2022-04-26T17:18+0300
türkiye
kreş
mersin
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Mersin'de çocuklara kötü muamelede bulunan iki bakıcının işine son verildi.Olay, Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'ndeki özel kreş ve gündüz bakımevinde meydana geldi. Bakıcı olarak görev yapan G.E. ile Y.K., çocuklara yemek yedirdikleri sırada, kötü muamelede bulundu.Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; bakıcıların, çocukları kollarından çekerek, ittiği ve zorla yemek yedirdiği görüldü. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla çocukların aileleri, kurum ve çalışanlar hakkında şikayetçi oldu.Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce ise kurum hakkında idari soruşturma başlatıldı. G.E. ile Y.K.'nin görevlerine de son verildi.Öte yandan kurum yönetiminin, bakıcılar hakkında suç duyurusunda bulunduğu, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
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kreş, mersin

Kreşte çocuklara kötü davranan bakıcılar hakkında soruşturma

17:18 26.04.2022
© DHAKreş
Kreş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© DHA
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Mersin'de bir kreşte bakıcılar G.E. ile Y.K.'nin, çocuklara yemek yedirdikleri sırada kötü muamelede bulundukları anların cep telefonu kamerası görüntüsünün ortaya çıkmasıyla idari soruşturma başlatıldı. İki bakıcının işine son verildi.
Mersin'de çocuklara kötü muamelede bulunan iki bakıcının işine son verildi.
Olay, Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'ndeki özel kreş ve gündüz bakımevinde meydana geldi. Bakıcı olarak görev yapan G.E. ile Y.K., çocuklara yemek yedirdikleri sırada, kötü muamelede bulundu.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; bakıcıların, çocukları kollarından çekerek, ittiği ve zorla yemek yedirdiği görüldü. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla çocukların aileleri, kurum ve çalışanlar hakkında şikayetçi oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce ise kurum hakkında idari soruşturma başlatıldı. G.E. ile Y.K.'nin görevlerine de son verildi.
Öte yandan kurum yönetiminin, bakıcılar hakkında suç duyurusunda bulunduğu, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
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