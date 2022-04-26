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Kripto para borsası KuCoin, Türkiye’de faaliyete başladı
Kripto para borsası KuCoin, Türkiye’de faaliyete başladı
Kripto para borsası KuCoin, Türkiye’de resmi faaliyetlerine nisan ayı itibarıyla başladığını duyurdu. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T12:23+0300
2022-04-26T12:23+0300
ekonomi
kripto para
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Kripto para borsası KuCoin, Türkiye’de resmi olarak faaliyet gösterecek.Şirketten yapılan açıklamaya göre spot işlemler bazında dünyanın 5. kripto para borsası olan KuCoin, toplamda 10 milyon kullanıcıya hizmet sunuyor. 207 ülkeye aralarında 22 farklı dilde ulaşan KuCoin, Türkçe dil desteği de veriyor.KuCoin ağı içerisinde spot işlemlerden marjin işlemlere, vadeli işlemlerden kripto kredilere kadar birçok farklı ürüne ev sahipliği yapıyor. Önde gelen kripto paraların dışında 600’ün üzerinde altcoini kullanıcılarla buluşturan KuCoin, mobil uygulaması ve masaüstü uygulamasıyla işlem imkanı sağlıyor.Türkiye yatırımlarıyla ilgili konuşan KuCoin CEO’su Johnny Lyu, “Türkiye’deki yatırımcılarla uzun zamandır iletişim halindeyiz ve yüzbinlerce Türk yatırımcıya hizmet sağlıyoruz. Türkiye’yi yatırım yapılabilecek en doğru ülkelerden biri olarak görüyoruz. Buradaki yatırımcılara daha fazla kampanya sunmak, etkinlikler düzenlemek ve daha sık iletişimde kalmayı hedefliyoruz. ” dedi.
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Kripto para borsası KuCoin, Türkiye’de faaliyete başladı

12:23 26.04.2022
© REUTERS / Dado RuvicKripto para
Kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Kripto para borsası KuCoin, Türkiye’de resmi faaliyetlerine nisan ayı itibarıyla başladığını duyurdu.
Kripto para borsası KuCoin, Türkiye’de resmi olarak faaliyet gösterecek.
Şirketten yapılan açıklamaya göre spot işlemler bazında dünyanın 5. kripto para borsası olan KuCoin, toplamda 10 milyon kullanıcıya hizmet sunuyor. 207 ülkeye aralarında 22 farklı dilde ulaşan KuCoin, Türkçe dil desteği de veriyor.
KuCoin ağı içerisinde spot işlemlerden marjin işlemlere, vadeli işlemlerden kripto kredilere kadar birçok farklı ürüne ev sahipliği yapıyor. Önde gelen kripto paraların dışında 600’ün üzerinde altcoini kullanıcılarla buluşturan KuCoin, mobil uygulaması ve masaüstü uygulamasıyla işlem imkanı sağlıyor.
Türkiye yatırımlarıyla ilgili konuşan KuCoin CEO’su Johnny Lyu, “Türkiye’deki yatırımcılarla uzun zamandır iletişim halindeyiz ve yüzbinlerce Türk yatırımcıya hizmet sağlıyoruz. Türkiye’yi yatırım yapılabilecek en doğru ülkelerden biri olarak görüyoruz. Buradaki yatırımcılara daha fazla kampanya sunmak, etkinlikler düzenlemek ve daha sık iletişimde kalmayı hedefliyoruz. ” dedi.
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