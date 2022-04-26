https://tr.sputniknews.com/20220426/kultur-ve-turizm-bakanligi-154-sozlesmeli-personel-alacak-1055849858.html
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatında çalıştırmak üzere 154 sözleşmeli personel alımı yapacak. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T09:42+0300
2022-04-26T09:42+0300
2022-04-26T09:42+0300
türkiye
personel
iş
işçi
kültür ve turizm bakanlığı
bakanlık
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yapılacak sözlü sınavla mimar, mühendis, şehir plancısı, tekniker ve teknisyen alınacak.Sınav başvuruları elektronik ortamda 29 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Adaylar e-Devlet üzerinden "Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması" veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.Sözleşmeli 154 personel alımının yapılacağı sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra "www.ktb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek, Kariyer Kapısı'ndan da görüntülenebilecek.Adaylar, alıma ilişkin bilgileri Bakanlığın internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220315/10-bin-sozlesmeli-saglik-personeli-ve-10-bin-surekli-isci-alim-ilani-resmi-gazetede-yayimlandi-1054719825.html
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personel, iş, işçi, kültür ve turizm bakanlığı, bakanlık
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatında çalıştırmak üzere 154 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yapılacak sözlü sınavla mimar, mühendis, şehir plancısı, tekniker ve teknisyen alınacak.
Sınav başvuruları elektronik ortamda 29 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Adaylar e-Devlet üzerinden "Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması" veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.
Sözleşmeli 154 personel alımının yapılacağı sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra "www.ktb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek, Kariyer Kapısı'ndan da görüntülenebilecek.
Adaylar, alıma ilişkin bilgileri Bakanlığın internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek.