https://tr.sputniknews.com/20220426/kultur-ve-turizm-bakanligi-154-sozlesmeli-personel-alacak-1055849858.html

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatında çalıştırmak üzere 154 sözleşmeli personel alımı yapacak. 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T09:42+0300

2022-04-26T09:42+0300

2022-04-26T09:42+0300

türkiye

personel

iş

işçi

kültür ve turizm bakanlığı

bakanlık

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yapılacak sözlü sınavla mimar, mühendis, şehir plancısı, tekniker ve teknisyen alınacak.Sınav başvuruları elektronik ortamda 29 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Adaylar e-Devlet üzerinden "Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması" veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.Sözleşmeli 154 personel alımının yapılacağı sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra "www.ktb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek, Kariyer Kapısı'ndan da görüntülenebilecek.Adaylar, alıma ilişkin bilgileri Bakanlığın internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220315/10-bin-sozlesmeli-saglik-personeli-ve-10-bin-surekli-isci-alim-ilani-resmi-gazetede-yayimlandi-1054719825.html

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personel, iş, işçi, kültür ve turizm bakanlığı, bakanlık