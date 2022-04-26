https://tr.sputniknews.com/20220426/kume-dusen-goztepede-taraftar-protestoya-hazirlaniyor-hesap-verecekler-1055857660.html
Küme düşen Göztepe'de taraftar protestoya hazırlanıyor: 'Hesap verecekler'
Küme düşen Göztepe'de taraftar protestoya hazırlanıyor: 'Hesap verecekler'
Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalıp resmen küme düşen Göztepe'de taraftarlar Gürsel Aksel Stadı'nda... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T14:11+0300
2022-04-26T14:11+0300
2022-04-26T14:12+0300
spor
göztepe spor klübü
protesto
küme düşme
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Pazar günü Çaykur Rizespor'la evinde karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda futbolseverlerin tribünleri büyük ölçüde dolduracak.Taraftarlar hem futbolculara hem de yönetime sert tepki gösterecek. Özellikle Gaziantep'te 90+2. dakikada 1-0 öne geçip golün fair-play ruhuna aykırı olduğuna hükmederek kendi inisiyatifleriyle gol yiyen futbolcuları eleştiren taraftarlar büyük hayal kırıklığı yaşadı.Hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran ve önceki haftalarda başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Başkan Mehmet Sepil ve yönetime de çok kızgın olan Göztepeliler, tüm sportif ve idari kurmayları istifaya davet edecek.Taraftarlar, sosyal medya üzerinden de mesajlar yayınlayarak tepkilerini gösterdi:
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göztepe spor klübü, protesto, küme düşme
Küme düşen Göztepe'de taraftar protestoya hazırlanıyor: 'Hesap verecekler'
14:11 26.04.2022 (güncellendi: 14:12 26.04.2022) Abone ol
Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalıp resmen küme düşen Göztepe'de taraftarlar Gürsel Aksel Stadı'nda büyük protestoya hazırlanıyor.
Pazar günü Çaykur Rizespor'la evinde karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda futbolseverlerin tribünleri büyük ölçüde dolduracak.
Taraftarlar hem futbolculara hem de yönetime sert tepki gösterecek. Özellikle Gaziantep'te 90+2. dakikada 1-0 öne geçip golün fair-play ruhuna aykırı olduğuna hükmederek kendi inisiyatifleriyle gol yiyen futbolcuları eleştiren taraftarlar büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran ve önceki haftalarda başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Başkan Mehmet Sepil ve yönetime de çok kızgın olan Göztepeliler, tüm sportif ve idari kurmayları istifaya davet edecek.
Taraftarlar, sosyal medya üzerinden de mesajlar yayınlayarak tepkilerini gösterdi:
"Göztepe bizimdir, bizim kalacak. Gürsel Aksel'de bu sefer cehennemi siz yaşayacaksınız. Çaykur Rizespor maçında hepimiz tribünlerdeyiz. Gaziantep'te rakibin gol atmasına izin veren, üstelik kaptan olmayan bu oyuncu bize hesap verecek. Ekmek yediklere yere kimse ihanet edemez."