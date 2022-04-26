https://tr.sputniknews.com/20220426/kume-dusen-goztepede-taraftar-protestoya-hazirlaniyor-hesap-verecekler-1055857660.html

Küme düşen Göztepe'de taraftar protestoya hazırlanıyor: 'Hesap verecekler'

Küme düşen Göztepe'de taraftar protestoya hazırlanıyor: 'Hesap verecekler'

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalıp resmen küme düşen Göztepe'de taraftarlar Gürsel Aksel Stadı'nda... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T14:11+0300

2022-04-26T14:11+0300

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spor

göztepe spor klübü

protesto

küme düşme

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Pazar günü Çaykur Rizespor'la evinde karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda futbolseverlerin tribünleri büyük ölçüde dolduracak.Taraftarlar hem futbolculara hem de yönetime sert tepki gösterecek. Özellikle Gaziantep'te 90+2. dakikada 1-0 öne geçip golün fair-play ruhuna aykırı olduğuna hükmederek kendi inisiyatifleriyle gol yiyen futbolcuları eleştiren taraftarlar büyük hayal kırıklığı yaşadı.Hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran ve önceki haftalarda başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Başkan Mehmet Sepil ve yönetime de çok kızgın olan Göztepeliler, tüm sportif ve idari kurmayları istifaya davet edecek.Taraftarlar, sosyal medya üzerinden de mesajlar yayınlayarak tepkilerini gösterdi:

https://tr.sputniknews.com/20220423/goztepe-super-lige-veda-etti-1055796007.html

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göztepe spor klübü, protesto, küme düşme