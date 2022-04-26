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https://tr.sputniknews.com/20220426/manisada-kazara-tufekle-annesini-yaralayan-kisi-gozaltina-alindi-1055846745.html
Manisa'da kazara tüfekle annesini yaralayan kişi gözaltına alındı
Manisa'da kazara tüfekle annesini yaralayan kişi gözaltına alındı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu annesini ayağından vuran kişi gözaltına alındı.​​​​​​​ 26.04.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
manisa
anne
tüfek
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Adakale Mahallesi 1901 Sokak'ta oturan 35 yaşındaki F.B'nin, temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu annesi 65 yaşındaki B.B. ayağından yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Gözaltına alınan F.B'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
türkiye
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manisa, anne, tüfek

Manisa'da kazara tüfekle annesini yaralayan kişi gözaltına alındı

02:42 26.04.2022
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AA
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu annesini ayağından vuran kişi gözaltına alındı.​​​​​​​
Adakale Mahallesi 1901 Sokak'ta oturan 35 yaşındaki F.B'nin, temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu annesi 65 yaşındaki B.B. ayağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan F.B'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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