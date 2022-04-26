https://tr.sputniknews.com/20220426/manisada-kazara-tufekle-annesini-yaralayan-kisi-gozaltina-alindi-1055846745.html

Manisa'da kazara tüfekle annesini yaralayan kişi gözaltına alındı

Manisa'da kazara tüfekle annesini yaralayan kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu annesini ayağından vuran kişi gözaltına alındı.​​​​​​​ 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T02:42+0300

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türkiye

manisa

anne

tüfek

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Adakale Mahallesi 1901 Sokak'ta oturan 35 yaşındaki F.B'nin, temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu annesi 65 yaşındaki B.B. ayağından yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Gözaltına alınan F.B'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

türkiye

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manisa, anne, tüfek