https://tr.sputniknews.com/20220426/marsta-94-dakika-suren-deprem-meydana-geldi-1055857268.html
Mars'ta 94 dakika süren deprem
Mars'ta 94 dakika süren deprem
Mars’ı inceleyen Insight uzay aracı önemli verilere ulaştı. Kızıl Gezegen'de iki büyük deprem tespit edildi. Depremlerden biri 94 dakika sürdü. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T14:00+0300
2022-04-26T14:00+0300
2022-04-26T14:05+0300
yaşam
mars
deprem
insight
uzay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/1044491822_57:0:1038:552_1920x0_80_0_0_77cb6cde591963b5d0ff177d0a3ab8bd.jpg
2019'un başından beri, gezegen bilimciler bu 'Mars depremlerini' InSight iniş aracına yerleştirilmiş bir sismometre ile kaydediyor.Son olarak, şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük iki depreme işaret eden bir aktivite tespit etti.Bu depremler, 25 Ağustos 2021'de kaydedilen 4.2 büyüklüğündeki S0976a ve 24 gün sonra meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki S1000a.Etki açısından, ikisi de önceden kaydedilmiş Mars depremlerinden 5 kat daha güçlü. Depremlerden ilkinin birkaç saniye sürdüğü belirtildi. Buna karşılık ikinci depremin 94 dakika devam ettiği açıklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220405/dunyaya-gore-daha-yavas-marsta-sesin-iki-farkli-hizi-oldugu-belirlendi-1055323820.html
mars
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/1044491822_179:0:915:552_1920x0_80_0_0_d0b94c043624bdc3a4ae7322fd8a860e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mars, deprem, insight, uzay
Mars'ta 94 dakika süren deprem
14:00 26.04.2022 (güncellendi: 14:05 26.04.2022) Abone ol
Mars’ı inceleyen Insight uzay aracı önemli verilere ulaştı. Kızıl Gezegen'de iki büyük deprem tespit edildi. Depremlerden biri 94 dakika sürdü.
2019'un başından beri, gezegen bilimciler bu 'Mars depremlerini' InSight iniş aracına yerleştirilmiş bir sismometre ile kaydediyor.
Son olarak, şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük iki depreme işaret eden bir aktivite tespit etti.
Bu depremler, 25 Ağustos 2021'de kaydedilen 4.2 büyüklüğündeki S0976a ve 24 gün sonra meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki S1000a.
Etki açısından, ikisi de önceden kaydedilmiş Mars depremlerinden 5 kat daha güçlü. Depremlerden ilkinin birkaç saniye sürdüğü belirtildi. Buna karşılık ikinci depremin 94 dakika devam ettiği açıklandı.