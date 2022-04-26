https://tr.sputniknews.com/20220426/marsta-94-dakika-suren-deprem-meydana-geldi-1055857268.html

Mars'ta 94 dakika süren deprem

Mars'ta 94 dakika süren deprem

Mars’ı inceleyen Insight uzay aracı önemli verilere ulaştı. Kızıl Gezegen'de iki büyük deprem tespit edildi. Depremlerden biri 94 dakika sürdü. 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T14:00+0300

2022-04-26T14:00+0300

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2019'un başından beri, gezegen bilimciler bu 'Mars depremlerini' InSight iniş aracına yerleştirilmiş bir sismometre ile kaydediyor.Son olarak, şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük iki depreme işaret eden bir aktivite tespit etti.Bu depremler, 25 Ağustos 2021'de kaydedilen 4.2 büyüklüğündeki S0976a ve 24 gün sonra meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki S1000a.Etki açısından, ikisi de önceden kaydedilmiş Mars depremlerinden 5 kat daha güçlü. Depremlerden ilkinin birkaç saniye sürdüğü belirtildi. Buna karşılık ikinci depremin 94 dakika devam ettiği açıklandı.

https://tr.sputniknews.com/20220405/dunyaya-gore-daha-yavas-marsta-sesin-iki-farkli-hizi-oldugu-belirlendi-1055323820.html

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mars, deprem, insight, uzay