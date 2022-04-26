Türkiye
SON DAKİKA| Kılıçdaroğlu: Kavala beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkum oldu
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220426/medvedev-twitter-musk-doneminde-yeniden-demokratik-olmayacak-1055855767.html
Medvedev: Twitter, Musk döneminde yeniden demokratik olmayacak
Medvedev: Twitter, Musk döneminde yeniden demokratik olmayacak
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Twitter’ın Tesla ve SpaceX yöneticisi Elon Musk döneminde yeniden demokratik bir platform... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T13:09+0300
2022-04-26T13:09+0300
dünya
twitter
elon musk
dmitriy medvedev
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055165203_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_ea2948b85646e2d9031bab7bc5a5f5db.jpg
Siyasi yaşamı boyunca Twitter dahil tüm sosyal medya platformlarını aktif şekilde kullanan Medvedev, Musk’ın Twitter’ı satın almasını Telegram’da değerlendirdi.Medvedev, “Sosyal medya sitelerinin büyük paralarla satın alınması, sahiplerinin yerini bir başkasının hiçbir şeyi değiştirmez. Twitter konusunda mucizevi bir değişim yaşanmayacak. Site yeniden demokratik hale gelmeyecek ya da daha adil bir yer olmayacak. Elbette Amerikan yargısını terk etmedikçe…” dedi.Medvedev, sosyal ağlarla ilgili kuralları sadece bu kuruluşların sahiplerinin değil, kayıtlı oldukları ülkelerin de belirlediğini vurguladı.Daha önce Twitter'da yüzde 9.2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulunmuştu.Dün Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 44 milyar dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220426/1055852800.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055165203_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_33c2f2f4bbdfdd354b7c345edec535b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
twitter , elon musk, dmitriy medvedev, rusya

Medvedev: Twitter, Musk döneminde yeniden demokratik olmayacak

13:09 26.04.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına gir Dmitriy Medvedev
 Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Twitter’ın Tesla ve SpaceX yöneticisi Elon Musk döneminde yeniden demokratik bir platform olmayacağını ifade etti.
Siyasi yaşamı boyunca Twitter dahil tüm sosyal medya platformlarını aktif şekilde kullanan Medvedev, Musk’ın Twitter’ı satın almasını Telegram’da değerlendirdi.
Medvedev, “Sosyal medya sitelerinin büyük paralarla satın alınması, sahiplerinin yerini bir başkasının hiçbir şeyi değiştirmez. Twitter konusunda mucizevi bir değişim yaşanmayacak. Site yeniden demokratik hale gelmeyecek ya da daha adil bir yer olmayacak. Elbette Amerikan yargısını terk etmedikçe…” dedi.
Medvedev, sosyal ağlarla ilgili kuralları sadece bu kuruluşların sahiplerinin değil, kayıtlı oldukları ülkelerin de belirlediğini vurguladı.
Daha önce Twitter'da yüzde 9.2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulunmuştu.
Dün Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 44 milyar dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.
Jeff Bezos - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
YAŞAM
Bezos'tan Twitter'ı satın alan Musk'a: Çin, platform üzerinde nüfuz kazanmış olabilir mi?
11:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала