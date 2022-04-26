https://tr.sputniknews.com/20220426/medvedev-twitter-musk-doneminde-yeniden-demokratik-olmayacak-1055855767.html

Medvedev: Twitter, Musk döneminde yeniden demokratik olmayacak

Medvedev: Twitter, Musk döneminde yeniden demokratik olmayacak

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Twitter’ın Tesla ve SpaceX yöneticisi Elon Musk döneminde yeniden demokratik bir platform... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T13:09+0300

2022-04-26T13:09+0300

2022-04-26T13:09+0300

dünya

twitter

elon musk

dmitriy medvedev

rusya

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Siyasi yaşamı boyunca Twitter dahil tüm sosyal medya platformlarını aktif şekilde kullanan Medvedev, Musk’ın Twitter’ı satın almasını Telegram’da değerlendirdi.Medvedev, “Sosyal medya sitelerinin büyük paralarla satın alınması, sahiplerinin yerini bir başkasının hiçbir şeyi değiştirmez. Twitter konusunda mucizevi bir değişim yaşanmayacak. Site yeniden demokratik hale gelmeyecek ya da daha adil bir yer olmayacak. Elbette Amerikan yargısını terk etmedikçe…” dedi.Medvedev, sosyal ağlarla ilgili kuralları sadece bu kuruluşların sahiplerinin değil, kayıtlı oldukları ülkelerin de belirlediğini vurguladı.Daha önce Twitter'da yüzde 9.2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulunmuştu.Dün Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 44 milyar dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220426/1055852800.html

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twitter , elon musk, dmitriy medvedev, rusya