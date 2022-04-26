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Monica Bellucci: İstanbul’a yerleşebilirim
Monica Bellucci: İstanbul’a yerleşebilirim
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de sahne alan sanatçı Monica Bellucci, "Gelecekte İstanbul’a yerleşebilirim" dedi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T18:29+0300
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yaşam
monica belluci
istanbul
türkiye
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da sahne alan İtalyan yıldız Monica Bellucci, İki gösterinin ardından Londra’ya gitti.Daha önce Gergedan Mevsimi filmi için İstanbul’da bulunan 57 yaşındaki sanatçı, 10 yıl aradan sonra yeniden geldiği şehre duyduğu hayranlığı dile getirdi.Hürriyet'ten Arda Sayıner'in haberine göre; Bellucci, "Gelecekte İstanbul’a yerleşebilirim. Bu kısacık ziyarette bile şehrin yaşanacak bir yer olduğunu hissettim. Detaylı ve uzun gezmek için kesinlikle tekrar geleceğim. Türk sanatseverlerin müzikale ilgisi kadar yıllar sonra geldiğim İstanbul’daki pozitif değişimi görmek de bir o kadar mutluluk verdi" açıklamasında bulundu.
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monica belluci, istanbul, türkiye

Monica Bellucci: İstanbul’a yerleşebilirim

18:29 26.04.2022
© AP Photo / Petros GiannakourisMonica Bellucci
Monica Bellucci - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de sahne alan sanatçı Monica Bellucci, "Gelecekte İstanbul’a yerleşebilirim" dedi.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da sahne alan İtalyan yıldız Monica Bellucci, İki gösterinin ardından Londra’ya gitti.

Daha önce Gergedan Mevsimi filmi için İstanbul’da bulunan 57 yaşındaki sanatçı, 10 yıl aradan sonra yeniden geldiği şehre duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Hürriyet'ten Arda Sayıner'in haberine göre; Bellucci, "Gelecekte İstanbul’a yerleşebilirim. Bu kısacık ziyarette bile şehrin yaşanacak bir yer olduğunu hissettim. Detaylı ve uzun gezmek için kesinlikle tekrar geleceğim. Türk sanatseverlerin müzikale ilgisi kadar yıllar sonra geldiğim İstanbul’daki pozitif değişimi görmek de bir o kadar mutluluk verdi" açıklamasında bulundu.
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