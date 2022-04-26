https://tr.sputniknews.com/20220426/nadal-kortlara-madrid-acik-ile-donecek-1055868711.html

Nadal kortlara Madrid Açık ile dönecek

Nadal kortlara Madrid Açık ile dönecek

Kariyerinde 21 grand slam şampiyonluğu bulunan tek erkekler dünya 4 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığının sona erdiğini ve Madrid Açık'a... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T19:51+0300

2022-04-26T19:51+0300

2022-04-26T19:51+0300

spor

rafael nadal

tenis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053224012_0:59:3072:1787_1920x0_80_0_0_ef1a250297ed91a43dacf23406420273.jpg

Kariyerinin en iyi başlangıcına imza attığı sezonda 20 maçlık galibiyet serisi, katıldığı Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nın finalinde aldığı yenilgiyle sona eren ve maç sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir ayı aşkın bir süredir turnuvalara katılamayan İspanyol Nadal, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki tenisçi, kaburgasındaki sakatlığın yeni geçtiğini belirterek, "Bu nedenle Madrid Açık'a fazla hazırlanamadım. Zorluklar yaşamama rağmen, evimdeki turnuvada gerçekten oynamak istiyorum. Çünkü hayatta böyle şanslar, çok fazla gelmez. Elimden geleni yapacağım. Madrid'de görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.Sezonun ilk grand slam'i Avustralya Açık'ın yanı sıra Melbourne Summer Set ve Meksika Açık'tan kupayla dönen Nadal'ın katılacağı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 toprak kort turnuvası Madrid Açık, 1-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rafael nadal, tenis