https://tr.sputniknews.com/20220426/nukleer-tip-ve-radyoloji-merkezleri-okul-ve-konutlara-bitisik-olamayacak-1055873626.html

Nükleer tıp ve radyoloji merkezleri, okul ve konutlara bitişik olamayacak

Nükleer tıp ve radyoloji merkezleri, okul ve konutlara bitişik olamayacak

Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan yönetmelik kapsamında, açılacak nükleer tıp ve radyoloji merkezleri, okul, kreş, mesken ve benzeri yerlere bitişik olamayacak. 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T22:30+0300

2022-04-26T22:30+0300

2022-04-26T22:30+0300

türkiye

nükleer tıp

sağlık bakanlığı

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Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği" ile "İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi."Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği" ile sağlık hizmet sunumu kapsamında tetkik, teşhis ve tedavi amaçlı uygulanan radyoloji hizmetlerinin planlanması, sınıflandırılması ile bu hizmetlerin sunulduğu sağlık kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri, standartları ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.Bu kapsamda, radyoloji merkezleri açılmadan önce Sağlık Bakanlığından ön izin alınması şart olacak. Ön izin belgesi, alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde ruhsat veya faaliyet izin belgesi alınmaması halinde iptal edilecek.Radyoloji merkezlerinde, adına ruhsat veya faaliyet izin belgesi düzenlenen merkez sorumlusu tam zamanlı olarak görev yapacak. Kesintisiz sağlık hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları bünyesindeki radyoloji merkezinde merkez sorumlusu olarak çalışan hekim, başka bir özel sağlık kuruluşunda çalışamayacak.Denetimli alanlarda iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışan personel, kişisel dozimetre taşımak zorunda olacak. Girişimsel radyoloji ve floroskopik uygulamalarda çalışanlar kişisel dozimetresine ek olarak el bileği veya yüzük dozimetresi taşıyacak. İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışanlar için etkin doz ardışık beş yıl toplamında 100 mSv'i geçemeyecek. Etkin doz yıllık 20 mSv'i, aylık 2 mSv'i aşamayacak.18 yaşını doldurmamış olanlar, radyasyon kaynağı ile çalışılan işlerde görev alamayacak. Eğitimleri radyasyon kaynaklarının kullanılmasını gerektiren 16-18 yaş arası stajyer ve öğrenciler, bu eğitimlerini sadece denetimli alan dışında kalan alanlarda alabilecek. Mesleki eğitimleri gereği radyasyon kaynağı ile çalışması zorunlu 16-18 yaş arası stajyer ve öğrenciler için etkin doz, göz merceği ve tüm vücut için yılda 6 mSv'i geçemeyecek. Yıllık doz sınırları ile ilgili diğer hususlarda Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından yapılan düzenlemeler esas alınacak.Mevcut radyoloji merkezleri, üniteleri ve gözetimli radyoloji birimleri, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir yıl içinde bu hükümlerine uyum sağlayarak ruhsatını, faaliyet izin belgesini veya izin belgesini yenilemek zorunda olacak.Nükleer tıp ve radyoloji merkezleri, okul, kreş, mesken gibi yerlere bitişik olamayacak"İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında da iyonlaştırıcı radyasyon ve radyonüklit kullanılarak tetkik, teşhis ve tedavi amaçlı uygulanan radyoloji ve nükleer tıp ile ağız, diş ve çene radyolojisi hizmetlerinin sunulduğu binaların vasıfları, buralardaki hasta ve çalışanların güvenliğine ilişkin usul ve esaslar ile personele verilecek sağlık izni belirlendi.Buna göre, radyasyondan korunmaya ilişkin radyasyon uygulamalarının yürütüleceği alanlar, ilgili mevzuata uygun yapı kullanım izni alınmış binalarda açılacak.Mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip nükleer tıp uzmanları tarafından açılacak nükleer tıp merkezleri ve radyoloji uzmanları tarafından açılacak radyoloji merkezleri okul, kreş, mesken ve benzeri yerlere bitişik olamayacak.Radyasyondan korunmaya ilişkin radyasyon uygulamalarının yürütüleceği alanların mekansal tasarımı, teknik hususlar ve uygunluk ölçütleri NDK mevzuatı kapsamında düzenlenecek.Merkezlerin sağlaması gereken fiziki kriterlerYönetmelikte radyoloji merkezleri, nükleer tıp merkezlerinin radyasyon alanları ile ağız, diş ve çene radyoloji merkezlerinin radyasyon alanlarında sağlanması gereken fiziki kriterlere de yer verildi. Bu kapsamda, radyasyon alanlarının girişlerinde ve radyasyon alanlarında radyasyon uyarı levhaları bulundurulacak.Radyoloji ve nükleer tıp merkezlerinin ilgili hizmet alanlarında engelli kullanımına uygun lavabo ve tuvalet bulundurulacak. Merkezlerde engellilerin çıkışını zorlaştırmayacak ve tekerlekli sandalye geçişini engellemeyecek şekilde düzenleme yapılacak.

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nükleer tıp, sağlık bakanlığı