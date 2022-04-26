https://tr.sputniknews.com/20220426/pariste-dur-ihtarina-uymayan-surucunun-aracina-ates-acan-polis-gozaltina-alindi-1055846263.html
Paris'te dur ihtarına uymayan sürücünün aracına ateş açan polis gözaltına alındı
Paris'te dur ihtarına uymayan sürücünün aracına ateş açan polis gözaltına alındı
Fransa'nın başkenti Paris'te dur ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca ateş açan polis gözaltına alındı. Pazar akşamı yaşanan olayda sürücü ve yanında... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T02:03+0300
2022-04-26T02:03+0300
2022-04-26T02:02+0300
paris
dünya
polis
ateş açma
dur ihtarı
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Fransız basınındaki haberlerde, Paris'te 24 Nisan gecesi sürücünün kullandığı araca ateş açan polisin bu sabah ifade verdiği belirtildi.Polisin Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından gözaltına alındığı, hangi şartlarda silahı kullandığına ilişkin araştırma yapıldığı kaydedildi.Olayda ölen sürücünün ve yanındaki kişinin 25 ve 31 yaşlarında, yaralanan kişinin ise erkek ve 42 yaşında olduğu bilgisi paylaşıldı.Polis, Louvre Müzesi yakınlarındaki Neuf Köprüsü üzerinde ters yönde duran aracı kontrol etmek istemişti.Bu sırada sürücü, aracı polislerin üzerine sürmüştü. Bunun üzerine polis, sürücüsü dur ihtarına uymayan araca ateş açmıştı. Olayda sürücü ve yanında oturan kişi yaşamını yitirmiş, arka koltuktaki kişi ise yaralanmıştı.Olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
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paris, polis, ateş açma, dur ihtarı
Paris'te dur ihtarına uymayan sürücünün aracına ateş açan polis gözaltına alındı
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Fransa'nın başkenti Paris'te dur ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca ateş açan polis gözaltına alındı. Pazar akşamı yaşanan olayda sürücü ve yanında oturan bir kişi hayatını kaybetmişti.
Fransız basınındaki haberlerde, Paris'te 24 Nisan gecesi sürücünün kullandığı araca ateş açan polisin bu sabah ifade verdiği belirtildi.
Polisin Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından gözaltına alındığı, hangi şartlarda silahı kullandığına ilişkin araştırma yapıldığı kaydedildi.
Olayda ölen sürücünün ve yanındaki kişinin 25 ve 31 yaşlarında, yaralanan kişinin ise erkek ve 42 yaşında olduğu bilgisi paylaşıldı.
Polis, Louvre Müzesi yakınlarındaki Neuf Köprüsü üzerinde ters yönde duran aracı kontrol etmek istemişti.
Bu sırada sürücü, aracı polislerin üzerine sürmüştü. Bunun üzerine polis, sürücüsü dur ihtarına uymayan araca ateş açmıştı
. Olayda sürücü ve yanında oturan kişi yaşamını yitirmiş, arka koltuktaki kişi ise yaralanmıştı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.