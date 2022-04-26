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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220426/peskov-devlet-baskani-putinin-guvenligi-her-zaman-gereken-duzeyde-saglaniyor-1055861249.html
Peskov: Devlet Başkanı Putin'in güvenliği her zaman gereken düzeyde sağlanıyor
Peskov: Devlet Başkanı Putin'in güvenliği her zaman gereken düzeyde sağlanıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güvenliğinin her zaman gereken düzeyde sağlandığını söyledi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T16:01+0300
2022-04-26T16:14+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
dmitriy peskov
suikast
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Sputnik'e demeç veren Peskov'a Ukrayna'daki özel askeri harekat ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) gazetecilere yönelik suikast girişimlerini önlemesi ışığında Putin'in güvenliğinin artırılıp artırılmadığı ve bunun Rus liderin programını etkileyip etkilemediği soruldu.Peskov, "Devlet Başkanı'nın güvenliği her zaman gereken düzeyde sağlanıyor. Gördüğünüz gibi programı da son derece yoğun" yanıtını verdi.Putin, dün FSB'nin ünlü Rus gazeteci Vladimir Solovyov'a yönelik suikastı önlediğini duyurmuştu.Rus gazeteci Solovyov’a suikast girişimi hazırlığındayken yakalanan neo-Nazi şüphelilerin, Rossiya Segodnya haber ajansı Genel Müdürü Kiselev ve Sputnik ile RT’nin Genel Yayın Yönetmeni Simonyan’a da suikast düzenlemeyi de değerlendirdikleri belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220425/putin-ukraynadaki-harekatta-nazilerin-uluslararasi-hukuk-ihlallerine-iliskin-bulgular-elde-edildi-1055827905.html
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vladimir putin, dmitriy peskov, suikast

Peskov: Devlet Başkanı Putin'in güvenliği her zaman gereken düzeyde sağlanıyor

16:01 26.04.2022 (güncellendi: 16:14 26.04.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDevlet Başkanı Vladimir Putin
Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güvenliğinin her zaman gereken düzeyde sağlandığını söyledi.
Sputnik'e demeç veren Peskov'a Ukrayna'daki özel askeri harekat ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) gazetecilere yönelik suikast girişimlerini önlemesi ışığında Putin'in güvenliğinin artırılıp artırılmadığı ve bunun Rus liderin programını etkileyip etkilemediği soruldu.

Peskov, "Devlet Başkanı'nın güvenliği her zaman gereken düzeyde sağlanıyor. Gördüğünüz gibi programı da son derece yoğun" yanıtını verdi.

Putin, dün FSB'nin ünlü Rus gazeteci Vladimir Solovyov'a yönelik suikastı önlediğini duyurmuştu.
Rus gazeteci Solovyov’a suikast girişimi hazırlığındayken yakalanan neo-Nazi şüphelilerin, Rossiya Segodnya haber ajansı Genel Müdürü Kiselev ve Sputnik ile RT’nin Genel Yayın Yönetmeni Simonyan’a da suikast düzenlemeyi de değerlendirdikleri belirtilmişti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
Ukrayna krizi
Putin: Bugün FSB, ünlü bir Rus gazeteciye yönelik suikast girişimini önledi
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