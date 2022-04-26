https://tr.sputniknews.com/20220426/peskov-devlet-baskani-putinin-guvenligi-her-zaman-gereken-duzeyde-saglaniyor-1055861249.html

Peskov: Devlet Başkanı Putin'in güvenliği her zaman gereken düzeyde sağlanıyor

Peskov: Devlet Başkanı Putin'in güvenliği her zaman gereken düzeyde sağlanıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güvenliğinin her zaman gereken düzeyde sağlandığını söyledi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T16:01+0300

2022-04-26T16:01+0300

2022-04-26T16:14+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

dmitriy peskov

suikast

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Sputnik'e demeç veren Peskov'a Ukrayna'daki özel askeri harekat ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) gazetecilere yönelik suikast girişimlerini önlemesi ışığında Putin'in güvenliğinin artırılıp artırılmadığı ve bunun Rus liderin programını etkileyip etkilemediği soruldu.Peskov, "Devlet Başkanı'nın güvenliği her zaman gereken düzeyde sağlanıyor. Gördüğünüz gibi programı da son derece yoğun" yanıtını verdi.Putin, dün FSB'nin ünlü Rus gazeteci Vladimir Solovyov'a yönelik suikastı önlediğini duyurmuştu.Rus gazeteci Solovyov’a suikast girişimi hazırlığındayken yakalanan neo-Nazi şüphelilerin, Rossiya Segodnya haber ajansı Genel Müdürü Kiselev ve Sputnik ile RT’nin Genel Yayın Yönetmeni Simonyan’a da suikast düzenlemeyi de değerlendirdikleri belirtilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220425/putin-ukraynadaki-harekatta-nazilerin-uluslararasi-hukuk-ihlallerine-iliskin-bulgular-elde-edildi-1055827905.html

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vladimir putin, dmitriy peskov, suikast