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Putin: Kiev'in anlaşma konusundaki tutumu değişti
Putin: Kiev'in anlaşma konusundaki tutumu değişti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kremlin’de yaptığı görüşmede, Kiev'in Ukrayna'daki durumu... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T20:03+0300
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vladimir putin, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
Putin: Kiev'in anlaşma konusundaki tutumu değişti
20:03 26.04.2022 (güncellendi: 20:06 26.04.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kremlin’de yaptığı görüşmede, Kiev'in Ukrayna'daki durumu çözme konusundaki tutumunun değiştiğini, önceki niyetlerinden uzaklaştıklarını ve Kırım ile Sivastopol'un güvenlik sorunlarını parantezin dışına ittiklerini söyledi.