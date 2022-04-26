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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220426/putinden-erdogana-kiev-siyasi-sorumluluk-alip-azovstaldaki-guclere-silah-birakma-emri-vermeli-1055860039.html
Putin’den Erdoğan’a: Kiev, siyasi sorumluluk alıp Azovstal’daki güçlere silah bırakma emri vermeli
Putin’den Erdoğan’a: Kiev, siyasi sorumluluk alıp Azovstal’daki güçlere silah bırakma emri vermeli
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde, Ukrayna hükümetinin siyasi... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin

Putin’den Erdoğan’a: Kiev, siyasi sorumluluk alıp Azovstal’daki güçlere silah bırakma emri vermeli

15:26 26.04.2022 (güncellendi: 15:31 26.04.2022)
© AATürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AA
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde, Ukrayna hükümetinin siyasi sorumluluk alarak, Mariupol’de Azovstal fabrikası tesislerinde sıkışan güçlere silah bırakma emri vermesi gerektiğini söyledi.
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