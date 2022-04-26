https://tr.sputniknews.com/20220426/putinden-erdogana-kiev-siyasi-sorumluluk-alip-azovstaldaki-guclere-silah-birakma-emri-vermeli-1055860039.html
Putin’den Erdoğan’a: Kiev, siyasi sorumluluk alıp Azovstal’daki güçlere silah bırakma emri vermeli
Putin’den Erdoğan’a: Kiev, siyasi sorumluluk alıp Azovstal’daki güçlere silah bırakma emri vermeli
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde, Ukrayna hükümetinin siyasi... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T15:26+0300
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin
Putin’den Erdoğan’a: Kiev, siyasi sorumluluk alıp Azovstal’daki güçlere silah bırakma emri vermeli
15:26 26.04.2022 (güncellendi: 15:31 26.04.2022) Abone ol
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde, Ukrayna hükümetinin siyasi sorumluluk alarak, Mariupol’de Azovstal fabrikası tesislerinde sıkışan güçlere silah bırakma emri vermesi gerektiğini söyledi.