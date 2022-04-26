https://tr.sputniknews.com/20220426/rus-buyukelci-yerhov-rusyanin-cikarlari-ve-endiseleri-dikkate-alinlamali-1055850330.html
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Rusya'nın çıkarları ve endişeleri dikkate alınmalı
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Rusya'nın çıkarları ve endişeleri dikkate alınmalı
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Bir çatışma sonrası kurulacak ilişkilerde Rusya'nın çıkarları ve endişeleri dikkate alınmalıdır" dedi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T10:05+0300
2022-04-26T10:05+0300
2022-04-26T10:11+0300
ukrayna krizi
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
rusya
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, KRT TV'de gazeteci Tülin Daloğlu'nun sorularını yanıtladı.Yerhov'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:* Türkiye, hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerini korudu, arabulucu olarak aldığı rolden ötürü müteşekkiriz.* NATO, 1949'da SSCB'ye karşı kuruldu. 1991'e SSCB çöktükten sonra bu blok, varoluş nedenini adeta kaybetti.* Bir çatışma sonrası kurulacak ilişkilerde Rusya'nın çıkarları ve endişeleri dikkate alınmalıdır.
https://tr.sputniknews.com/20220425/lavrov-nukleer-savas-riski-gercektir-bu-tehlike-kucumsenmemeli-1055843275.html
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rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, rusya, ukrayna
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Rusya'nın çıkarları ve endişeleri dikkate alınmalı
10:05 26.04.2022 (güncellendi: 10:11 26.04.2022) Abone ol
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Bir çatışma sonrası kurulacak ilişkilerde Rusya'nın çıkarları ve endişeleri dikkate alınmalıdır" dedi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, KRT TV'de gazeteci Tülin Daloğlu'nun sorularını yanıtladı.
Yerhov'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
* Türkiye, hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerini korudu, arabulucu olarak aldığı rolden ötürü müteşekkiriz.
* NATO, 1949'da SSCB'ye karşı kuruldu. 1991'e SSCB çöktükten sonra bu blok, varoluş nedenini adeta kaybetti.
* Bir çatışma sonrası kurulacak ilişkilerde Rusya'nın çıkarları ve endişeleri dikkate alınmalıdır.