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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220426/rus-buyukelci-yerhov-rusyanin-cikarlari-ve-endiseleri-dikkate-alinlamali-1055850330.html
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Rusya'nın çıkarları ve endişeleri dikkate alınmalı
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Rusya'nın çıkarları ve endişeleri dikkate alınmalı
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Bir çatışma sonrası kurulacak ilişkilerde Rusya'nın çıkarları ve endişeleri dikkate alınmalıdır" dedi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T10:05+0300
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ukrayna krizi
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
rusya
ukrayna
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, KRT TV'de gazeteci Tülin Daloğlu'nun sorularını yanıtladı.Yerhov'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:* Türkiye, hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerini korudu, arabulucu olarak aldığı rolden ötürü müteşekkiriz.* NATO, 1949'da SSCB'ye karşı kuruldu. 1991'e SSCB çöktükten sonra bu blok, varoluş nedenini adeta kaybetti.* Bir çatışma sonrası kurulacak ilişkilerde Rusya'nın çıkarları ve endişeleri dikkate alınmalıdır.
https://tr.sputniknews.com/20220425/lavrov-nukleer-savas-riski-gercektir-bu-tehlike-kucumsenmemeli-1055843275.html
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rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, rusya, ukrayna

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Rusya'nın çıkarları ve endişeleri dikkate alınmalı

10:05 26.04.2022 (güncellendi: 10:11 26.04.2022)
© AA / Raşit AydoğanRus Büyükelçi Aleksey Yerhov
Rus Büyükelçi Aleksey Yerhov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AA / Raşit Aydoğan
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Bir çatışma sonrası kurulacak ilişkilerde Rusya'nın çıkarları ve endişeleri dikkate alınmalıdır" dedi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, KRT TV'de gazeteci Tülin Daloğlu'nun sorularını yanıtladı.
Yerhov'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
* Türkiye, hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerini korudu, arabulucu olarak aldığı rolden ötürü müteşekkiriz.
* NATO, 1949'da SSCB'ye karşı kuruldu. 1991'e SSCB çöktükten sonra bu blok, varoluş nedenini adeta kaybetti.
* Bir çatışma sonrası kurulacak ilişkilerde Rusya'nın çıkarları ve endişeleri dikkate alınmalıdır.
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