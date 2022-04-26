https://tr.sputniknews.com/20220426/rus-buyukelci-yerhov-rusyanin-cikarlari-ve-endiseleri-dikkate-alinlamali-1055850330.html

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Rusya'nın çıkarları ve endişeleri dikkate alınmalı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Rusya'nın çıkarları ve endişeleri dikkate alınmalı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Bir çatışma sonrası kurulacak ilişkilerde Rusya'nın çıkarları ve endişeleri dikkate alınmalıdır" dedi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T10:05+0300

2022-04-26T10:05+0300

2022-04-26T10:11+0300

ukrayna krizi

rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov

rusya

ukrayna

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, KRT TV'de gazeteci Tülin Daloğlu'nun sorularını yanıtladı.Yerhov'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:* Türkiye, hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerini korudu, arabulucu olarak aldığı rolden ötürü müteşekkiriz.* NATO, 1949'da SSCB'ye karşı kuruldu. 1991'e SSCB çöktükten sonra bu blok, varoluş nedenini adeta kaybetti.* Bir çatışma sonrası kurulacak ilişkilerde Rusya'nın çıkarları ve endişeleri dikkate alınmalıdır.

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rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, rusya, ukrayna