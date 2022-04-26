Rus uzman: Putin ve Zelenskiy'nin İstanbul'da görüşmesi mümkün, ancak şimdi değil

"Putin ve Zelenskiy arasında İstanbul'da bir görüşme prensipte mümkün. Ama şimdi değil, gelecekte askeri-politik şartların farklı gelişmesi durumunda. Çünkü Rusya’nın çatışması Ukrayna ile değil. Bugün aslında Ukrayna'nın bağımsız bir hükümeti yok. Rusya'nın gerçekte ABD ve onun İngiltere ve Kanada gibi müttefikleriyle çatışması var. Bu nedenle, savaşı durdurma konusunda gerçek bir müzakere süreci sadece Putin ve Biden arasında mümkün. Aynı zamanda, şu anda tamamen ABD, İngiltere ve Kanada istihbarat servisleri tarafından kontrol edilmesine rağmen Zelenskiy, gelecekte askeri ve politik durumun bir aşamasında onların kontrolünden çıkıp bağımsız bir politika yürütmeye başlayabilir, bu ihtimal göz ardı edilmemeli. Böyle bir durumda müzakere sürecinde daha etkili hale gelebilir. Yani, şu anda Putin ile Zelenskiy arasında müzakerelerin yanı sıra barış anlaşmaları olasılığı da pek mümkün görünmüyor. Gelecekte, bu olasılık daha mümkün hale gelebilir ve buna hazırlanmak gerekiyor.”