Rus uzman: Putin ve Zelenskiy'nin İstanbul'da görüşmesi mümkün, ancak şimdi değil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin statüsünün en üst düzeye çıkarılmasını önerdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul Süreci'ni liderler düzeyine taşıma teklifini yineledi.
Rus-Türk Toplum Forumu’nun Rus Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü Sergey Markov, Ukrayna çözümü bağlamında İstanbul sürecinin özellikleri ve Putin ile Zelenskiy’nin İstanbul'daki olası görüşmesini Sputnik’e değerlendirdi.
İstanbul sürecinin hem ekonomik hem de siyasi açıdan Türkiye için faydalı olduğunu belirten Rus uzman, şu ifadeleri kullandı:
“İstanbul'daki müzakere süreci, kendisini bu süreçte gerçek anlamda tarafsız bir ülke olarak konumlandıran Türkiye için son derece önemli. Aynı zamanda Türkiye ekonomisi için de çok faydalı. Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmayan tarafsız devlet statüsüyle Türkiye, Rusya ile diğer ülkeler arasında ticari ve ekonomi aracı olarak hareket edebilir. Bu da Türkiye ekonomisine onlarca, hatta yüz milyarlarca dolarlık potansiyel fayda sağlayabilir.
Öte yandan, Türkiye'nin dengeli duruşu siyasi çıkarlar da vaat ediyor. Şimdi yeni bir tarafsızlığa büyük ihtiyaç var. Türkiye, Suudi Arabistan ve BAE gibi ABD müttefiki olan bir dizi ülke, egemen bir güç olarak yeni statülerini kurmaya çalışıyor. Aynı zamanda, İsviçre, İsveç ve Finlandiya gibi geleneksel olarak tarafsız olan bazı ülkeler, tarafsız devlet statülerini kaybettiler ve Rus karşıtı yaptırımlara katıldılar. Başta Türkiye olmak üzere yeni tarafsız ülkelerin tarafsızlık açısından dünya toplumunda İsviçre, İsveç ve Finlandiya'nın yerini aldığı söylenebilir.”
Rus uzman, Putin ve Zelenskiy'nin İstanbul müzakereleri süreci çerçevesinde olası görüşmesi konusunda şunları söyledi:
"Putin ve Zelenskiy arasında İstanbul'da bir görüşme prensipte mümkün. Ama şimdi değil, gelecekte askeri-politik şartların farklı gelişmesi durumunda. Çünkü Rusya’nın çatışması Ukrayna ile değil. Bugün aslında Ukrayna'nın bağımsız bir hükümeti yok. Rusya'nın gerçekte ABD ve onun İngiltere ve Kanada gibi müttefikleriyle çatışması var. Bu nedenle, savaşı durdurma konusunda gerçek bir müzakere süreci sadece Putin ve Biden arasında mümkün. Aynı zamanda, şu anda tamamen ABD, İngiltere ve Kanada istihbarat servisleri tarafından kontrol edilmesine rağmen Zelenskiy, gelecekte askeri ve politik durumun bir aşamasında onların kontrolünden çıkıp bağımsız bir politika yürütmeye başlayabilir, bu ihtimal göz ardı edilmemeli. Böyle bir durumda müzakere sürecinde daha etkili hale gelebilir. Yani, şu anda Putin ile Zelenskiy arasında müzakerelerin yanı sıra barış anlaşmaları olasılığı da pek mümkün görünmüyor. Gelecekte, bu olasılık daha mümkün hale gelebilir ve buna hazırlanmak gerekiyor.”