https://tr.sputniknews.com/20220426/rus-vekil-aksakov-altin-destekli-ruble-ile-bir-finansal-sistem-olusturulabilir-1055867945.html

Rus vekil Aksakov: Altın destekli ruble ile bir finansal sistem oluşturulabilir

Rus vekil Aksakov: Altın destekli ruble ile bir finansal sistem oluşturulabilir

Rus vekil Anatoliy Aksakov, rublenin altın ve mallarla destekleneceği bir finansal sistemin oluşturulabileceğini belirtti. 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T19:31+0300

2022-04-26T19:31+0300

2022-04-26T19:45+0300

dünya

anatoly aksakov

rusya

ruble

altın

rusya merkez bankası

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Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Finansal Piyasa Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, Rusya Merkez Bankası ve piyasa uzmanlarının görüşleri dikkate alınarak rublenin altın ve mallarla destekleneceği bir finansal sistemin oluşturulmasının mümkün olduğunu söylediSputnik’e konuşan Aksakov, “Daha önce bir altın rublemiz olduğunu bilmemiz gerekiyor. O dönemler ruble dünyanın en güvenilir para birimlerinden biriydi. Bu nedenle tartışılacak bir konu olduğunu söyleyebiliriz. O halde dinleyelim, tartışalım. Bunun gerçekleştirilmesi mümkün bir seçenek olduğunu düşünüyorum” dedi.Aksakov, ‘Duma’nın bu tür bir finansal sistemi onaylayıp onaylamayacağı’ sorusuna, “Tartışmalar böyle bir kararın uygulanabilirliğini gösteriyorsa, neden olmasın?” yanıtını verdi.

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anatoly aksakov, rusya, ruble, altın, rusya merkez bankası