https://tr.sputniknews.com/20220426/rus-vekil-aksakov-altin-destekli-ruble-ile-bir-finansal-sistem-olusturulabilir-1055867945.html
Rus vekil Aksakov: Altın destekli ruble ile bir finansal sistem oluşturulabilir
Rus vekil Aksakov: Altın destekli ruble ile bir finansal sistem oluşturulabilir
Rus vekil Anatoliy Aksakov, rublenin altın ve mallarla destekleneceği bir finansal sistemin oluşturulabileceğini belirtti. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T19:31+0300
2022-04-26T19:31+0300
2022-04-26T19:45+0300
dünya
anatoly aksakov
rusya
ruble
altın
rusya merkez bankası
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Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Finansal Piyasa Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, Rusya Merkez Bankası ve piyasa uzmanlarının görüşleri dikkate alınarak rublenin altın ve mallarla destekleneceği bir finansal sistemin oluşturulmasının mümkün olduğunu söylediSputnik’e konuşan Aksakov, “Daha önce bir altın rublemiz olduğunu bilmemiz gerekiyor. O dönemler ruble dünyanın en güvenilir para birimlerinden biriydi. Bu nedenle tartışılacak bir konu olduğunu söyleyebiliriz. O halde dinleyelim, tartışalım. Bunun gerçekleştirilmesi mümkün bir seçenek olduğunu düşünüyorum” dedi.Aksakov, ‘Duma’nın bu tür bir finansal sistemi onaylayıp onaylamayacağı’ sorusuna, “Tartışmalar böyle bir kararın uygulanabilirliğini gösteriyorsa, neden olmasın?” yanıtını verdi.
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anatoly aksakov, rusya, ruble, altın, rusya merkez bankası
Rus vekil Aksakov: Altın destekli ruble ile bir finansal sistem oluşturulabilir
19:31 26.04.2022 (güncellendi: 19:45 26.04.2022) Abone ol
Rus vekil Anatoliy Aksakov, rublenin altın ve mallarla destekleneceği bir finansal sistemin oluşturulabileceğini belirtti.
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Finansal Piyasa Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, Rusya Merkez Bankası ve piyasa uzmanlarının görüşleri dikkate alınarak rublenin altın ve mallarla destekleneceği bir finansal sistemin oluşturulmasının mümkün olduğunu söyledi
Sputnik’e konuşan Aksakov, “Daha önce bir altın rublemiz olduğunu bilmemiz gerekiyor. O dönemler ruble dünyanın en güvenilir para birimlerinden biriydi. Bu nedenle tartışılacak bir konu olduğunu söyleyebiliriz. O halde dinleyelim, tartışalım. Bunun gerçekleştirilmesi mümkün bir seçenek olduğunu düşünüyorum” dedi.
Aksakov, ‘Duma’nın bu tür bir finansal sistemi onaylayıp onaylamayacağı’ sorusuna, “Tartışmalar böyle bir kararın uygulanabilirliğini gösteriyorsa, neden olmasın?” yanıtını verdi.