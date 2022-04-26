https://tr.sputniknews.com/20220426/rusya-disisleri-transdinyesterdeki-duruma-mudahale-edilmesini-gerektirecek-bir-senaryo-istemiyoruz-1055859008.html

Rusya Dışişleri: Transdinyester'deki duruma müdahale edilmesini gerektirecek bir senaryo istemiyoruz

Rusya Dışişleri: Transdinyester'deki duruma müdahale edilmesini gerektirecek bir senaryo istemiyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Moskova'nın Transdinyester'deki duruma müdahale edilmesini gerektirecek bir senaryonun yaşanmasını... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T15:00+0300

2022-04-26T15:00+0300

2022-04-26T15:22+0300

rusya

andrey rudenko

transdinyester

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Transdinyester'deki saldırıların terör, provokasyon ya da holiganlık olduğuna kadar vermek için soruşturmaların sonuçlarını bekleme çağrısı yapan Rudenko, "Soruşturmalar sonucunda bunların arkasında komşu bölgelerde şiddeti kışkırtmak isteyen güçlerin bulunduğunun ortaya çıkmasını hiç istemeyiz. Soruşturma, tüm gerekli parametrelere ilişkin olarak yürütülecek ve sorumluların cezalandırılacağını umuyoruz" dedi.Rudenko, Transdinyester'in Ukrayna'daki çatışmalara çekilmesi durumunda Rusya'nın nasıl bir adım atacağının sorulması üzerine "Soruşturmayı sonuna kadar bekleyelim. Biz, böyle bir senaryodan kaçınılmasını isteriz" yanıtını verdi."Durum endişe verici, zira Transdinyester son ana kadar çatışmaya çekilmedi ve tarafsızlığını korudu. Sadece Transdinyester değil, keza Moldova da" diye devam eden Rudenko, maalesef bu gelişmelerin arkasında bölgede istikrara ilgi duymayan ve yeni bir gerilim noktası oluşturmak isteyen güçler gördüklerini kaydetti.Rudenko, Moskova'nın Transdinyester'deki gelişmeler hakkında Kişinev'le henüz temas kurmadığını ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220426/rusya-trandisyesterdeki-endise-verici-durumu-dikkatle-takip-ediyoruz-1055857051.html

rusya

transdinyester

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