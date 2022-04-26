Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın 7 limanında 18 ülkeden 76 gemi bloke olmaya devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 7 farklı limanında 18 ülkeden 76 gemiyi tuttuğu belirtildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna'ya ve Donbass'a bin tonluk insani yardım paketi ulaştırıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor.
06:27 26.04.2022
Belgorod bölgesi valisi Vyacheslav Gladkov, sınır köyü Golovchino'nun Ukrayna tarafından bombalandığını duyurdu
4 evin hasar gördüğü, sivil can kaybı olmadığı belirtildi.
06:25 26.04.2022
Washington Post, Ukrayna Hazine Bakanı Sergei Marchenko'ya atıfta bulunarak, Kiev'in ABD yönetiminden ayda en az 2 milyar dolar acil ekonomik yardım istediğini ve fonlar olmadan Ukrayna'nın insani krizinin daha da kötüleşebileceğini söylediğini bildirdi.
06:25 26.04.2022
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından Ukrayna'ya ve Donbass Cumhuriyetlerine 1000 tonluk insani yardım paketi ulaştırıldı
06:24 26.04.2022
Rusya Savunma Bakanlığı, "18 ülkeden toplam 76 yabancı gemi, yedi Ukrayna limanında (Kherson, Nikolayev, Chernomorsk, Ochakov, Odessa, Yuzhny ve Mariupol) bloke olmaya devam ediyor" açıklaması yaptı.
Açıklamada, bombardıman tehdidi ve yüksek mayın tehlikesinin, gemilerin güvenli bir şekilde açık denize çıkmasına izin vermediği belirtildi.