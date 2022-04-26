Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın 7 limanında 18 ülkeden 76 gemi bloke olmaya devam ediyor

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 7 farklı limanında 18 ülkeden 76 gemiyi tuttuğu belirtildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna'ya ve Donbass'a bin tonluk insani yardım paketi ulaştırıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor.