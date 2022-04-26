Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220426/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-7-limaninda-18-ulkeden-76-gemiyi-tutuyor-1055847988.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın 7 limanında 18 ülkeden 76 gemi bloke olmaya devam ediyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın 7 limanında 18 ülkeden 76 gemi bloke olmaya devam ediyor
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 7 farklı limanında 18 ülkeden 76 gemiyi tuttuğu belirtildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T06:24+0300
2022-04-26T06:31+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055543720_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_ec0bf98d21bc4a994507e73df288dff7.jpg
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055543720_240:0:1681:1081_1920x0_80_0_0_c4a11c94e5a750f55db8f6d2cd20ed36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna krizi, ukrayna, новый онлайн для белой редактуры
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın 7 limanında 18 ülkeden 76 gemi bloke olmaya devam ediyor

06:24 26.04.2022 (güncellendi: 06:31 26.04.2022)
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 7 farklı limanında 18 ülkeden 76 gemiyi tuttuğu belirtildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna'ya ve Donbass'a bin tonluk insani yardım paketi ulaştırıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Önce yenilerÖnce eskiler
06:27 26.04.2022
Belgorod bölgesi valisi Vyacheslav Gladkov, sınır köyü Golovchino'nun Ukrayna tarafından bombalandığını duyurdu
4 evin hasar gördüğü, sivil can kaybı olmadığı belirtildi.
06:25 26.04.2022
Washington Post, Ukrayna Hazine Bakanı Sergei Marchenko'ya atıfta bulunarak, Kiev'in ABD yönetiminden ayda en az 2 milyar dolar acil ekonomik yardım istediğini ve fonlar olmadan Ukrayna'nın insani krizinin daha da kötüleşebileceğini söylediğini bildirdi.
06:25 26.04.2022
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından Ukrayna'ya ve Donbass Cumhuriyetlerine 1000 tonluk insani yardım paketi ulaştırıldı
06:24 26.04.2022
Rusya Savunma Bakanlığı, "18 ülkeden toplam 76 yabancı gemi, yedi Ukrayna limanında (Kherson, Nikolayev, Chernomorsk, Ochakov, Odessa, Yuzhny ve Mariupol) bloke olmaya devam ediyor" açıklaması yaptı.
Açıklamada, bombardıman tehdidi ve yüksek mayın tehlikesinin, gemilerin güvenli bir şekilde açık denize çıkmasına izin vermediği belirtildi.
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rusya, 40 Alman diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Dün, 05:46
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
Ukrayna krizi
Lavrov: Nükleer savaş riski gerçektir, bu tehlike küçümsenmemeli
Dün, 23:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала