https://tr.sputniknews.com/20220426/rusya-trandisyesterdeki-endise-verici-durumu-dikkatle-takip-ediyoruz-1055857051.html

Rusya: Trandisyester'deki endişe verici durumu dikkatle takip ediyoruz

Rusya: Trandisyester'deki endişe verici durumu dikkatle takip ediyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Trandisyester'deki endişe verici durumu dikkatle takip ettiğini söyledi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T13:54+0300

2022-04-26T13:54+0300

2022-04-26T13:55+0300

rusya

kremlin

dmitriy peskov

transdinyester

maia sandu

moldova

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Günlük basın toplantısında Peskov'a Kremlin'in Transdinyester'deki mevcut durumu neye bağlandığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moldovalı mevkidaşı Maia Sandu'yla konuşmayı planlayıp planlamadığı soruldu. Peskov, "Hayır, şu anda herhangi bir temas planlanmıyor. Söyleyebileceğim tek şey, orada durumun nasıl geliştiğini çok dikkatli bir şekilde takip ettiğimizdir. Bölgeden endişe verici haberler geliyor" yanıtını verdi. Dün Transdinyester Devlet Güvenlik Bakanlığı binasının yakınında bir dizi patlama yaşanmış, ayrıca binaya el bombası fırlatıcısıyla ateş açılmıştı. Bugün de Mayak köyünde iki patlama meydana gelmiş ve Rusya radyolarının yeniden yayınını gerçekleştiren iki iletişim kulesi hasar almıştı. Sandu, son günlerde Transdinyester bölgesinde yaşanan patlamalar nedeniyle bugün Moldova Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir toplantı yapıyor. Sandu, saat 13.00'te (TSİ) başlayan toplantının ardından basın açıklaması yaparak gelişmeleri değerlendirecek.

https://tr.sputniknews.com/20220426/moldova-devlet-baskani-sandu-transdinyesterdeki-patlamalar-nedeniyle-guvenlik-konseyini-topluyor-1055854397.html

rusya

transdinyester

moldova

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, transdinyester, maia sandu, moldova