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https://tr.sputniknews.com/20220426/rusya-trandisyesterdeki-endise-verici-durumu-dikkatle-takip-ediyoruz-1055857051.html
Rusya: Trandisyester'deki endişe verici durumu dikkatle takip ediyoruz
Rusya: Trandisyester'deki endişe verici durumu dikkatle takip ediyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Trandisyester'deki endişe verici durumu dikkatle takip ettiğini söyledi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T13:54+0300
2022-04-26T13:55+0300
rusya
kremlin
dmitriy peskov
transdinyester
maia sandu
moldova
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Günlük basın toplantısında Peskov'a Kremlin'in Transdinyester'deki mevcut durumu neye bağlandığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moldovalı mevkidaşı Maia Sandu'yla konuşmayı planlayıp planlamadığı soruldu. Peskov, "Hayır, şu anda herhangi bir temas planlanmıyor. Söyleyebileceğim tek şey, orada durumun nasıl geliştiğini çok dikkatli bir şekilde takip ettiğimizdir. Bölgeden endişe verici haberler geliyor" yanıtını verdi. Dün Transdinyester Devlet Güvenlik Bakanlığı binasının yakınında bir dizi patlama yaşanmış, ayrıca binaya el bombası fırlatıcısıyla ateş açılmıştı. Bugün de Mayak köyünde iki patlama meydana gelmiş ve Rusya radyolarının yeniden yayınını gerçekleştiren iki iletişim kulesi hasar almıştı. Sandu, son günlerde Transdinyester bölgesinde yaşanan patlamalar nedeniyle bugün Moldova Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir toplantı yapıyor. Sandu, saat 13.00'te (TSİ) başlayan toplantının ardından basın açıklaması yaparak gelişmeleri değerlendirecek.
https://tr.sputniknews.com/20220426/moldova-devlet-baskani-sandu-transdinyesterdeki-patlamalar-nedeniyle-guvenlik-konseyini-topluyor-1055854397.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, transdinyester, maia sandu, moldova

Rusya: Trandisyester'deki endişe verici durumu dikkatle takip ediyoruz

13:54 26.04.2022 (güncellendi: 13:55 26.04.2022)
© Sputnik / Сергей ГунеевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Trandisyester'deki endişe verici durumu dikkatle takip ettiğini söyledi.
Günlük basın toplantısında Peskov'a Kremlin'in Transdinyester'deki mevcut durumu neye bağlandığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moldovalı mevkidaşı Maia Sandu'yla konuşmayı planlayıp planlamadığı soruldu.
Peskov, "Hayır, şu anda herhangi bir temas planlanmıyor. Söyleyebileceğim tek şey, orada durumun nasıl geliştiğini çok dikkatli bir şekilde takip ettiğimizdir. Bölgeden endişe verici haberler geliyor" yanıtını verdi.
Dün Transdinyester Devlet Güvenlik Bakanlığı binasının yakınında bir dizi patlama yaşanmış, ayrıca binaya el bombası fırlatıcısıyla ateş açılmıştı. Bugün de Mayak köyünde iki patlama meydana gelmiş ve Rusya radyolarının yeniden yayınını gerçekleştiren iki iletişim kulesi hasar almıştı.
Sandu, son günlerde Transdinyester bölgesinde yaşanan patlamalar nedeniyle bugün Moldova Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir toplantı yapıyor. Sandu, saat 13.00'te (TSİ) başlayan toplantının ardından basın açıklaması yaparak gelişmeleri değerlendirecek.
Moldova - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
Moldova Devlet Başkanı Sandu, Transdinyester'deki patlamalar nedeniyle Güvenlik Konseyi'ni topluyor
12:33
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