https://tr.sputniknews.com/20220426/rusya-ukraynanin-32-askeri-unsuru-hava-tabanli-yuksek-hassasiyetli-fuzelerle-imha-edildi-1055869084.html

Rusya: Ukrayna'nın 32 askeri unsuru hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildi

Rusya: Ukrayna'nın 32 askeri unsuru hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’nın 32 askeri unsurunu... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T20:10+0300

2022-04-26T20:10+0300

2022-04-26T20:10+0300

ukrayna krizi

konaşenkov

igor konaşenkov

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Bu akşamki basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktaran Konaşenkov, “Gün içinde Rus Hav-Uzay Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzeleri ile Ukrayna'nın 32 askeri unsuru vuruldu. Bunların arasında insan gücü ve Ukrayna askeri teçhizatının yoğunlaştığı 20 saha, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Slavyansk ve Drujkovka bölgelerinde dört füze ve topçu silahı deposu, 105. Bölge Savunma Taburunun bir komuta ve gözlem noktası ile iki topçu bataryası bulunuyor” diye konuştu.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

konaşenkov, igor konaşenkov