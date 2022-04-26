Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220426/rusya-ukraynanin-32-askeri-unsuru-hava-tabanli-yuksek-hassasiyetli-fuzelerle-imha-edildi-1055869084.html
Rusya: Ukrayna'nın 32 askeri unsuru hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildi
Rusya: Ukrayna'nın 32 askeri unsuru hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’nın 32 askeri unsurunu... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T20:10+0300
2022-04-26T20:10+0300
ukrayna krizi
konaşenkov
igor konaşenkov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055865301_0:170:3041:1880_1920x0_80_0_0_4de24778590dab177358679969316771.jpg
Bu akşamki basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktaran Konaşenkov, “Gün içinde Rus Hav-Uzay Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzeleri ile Ukrayna'nın 32 askeri unsuru vuruldu. Bunların arasında insan gücü ve Ukrayna askeri teçhizatının yoğunlaştığı 20 saha, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Slavyansk ve Drujkovka bölgelerinde dört füze ve topçu silahı deposu, 105. Bölge Savunma Taburunun bir komuta ve gözlem noktası ile iki topçu bataryası bulunuyor” diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055865301_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_29cf3c8960451b227eaa6b35bd44146b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
konaşenkov, igor konaşenkov

Rusya: Ukrayna'nın 32 askeri unsuru hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildi

20:10 26.04.2022
© Sputnik / Константин МихальчевскийRusya - Ukrayna - operasyon
Rusya - Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’nın 32 askeri unsurunu vurduklarını bildirdi.
Bu akşamki basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktaran Konaşenkov, “Gün içinde Rus Hav-Uzay Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzeleri ile Ukrayna'nın 32 askeri unsuru vuruldu. Bunların arasında insan gücü ve Ukrayna askeri teçhizatının yoğunlaştığı 20 saha, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Slavyansk ve Drujkovka bölgelerinde dört füze ve topçu silahı deposu, 105. Bölge Savunma Taburunun bir komuta ve gözlem noktası ile iki topçu bataryası bulunuyor” diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала