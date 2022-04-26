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Rusya’da bir anaokulunda ateş açıldı: 4 ölü
Rusya’da bir anaokulunda ateş açıldı: 4 ölü
Rusya’nın Ulyanovsk bölgesinin yönetiminden bir kaynağın Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, bölgedeki bir anaokulunda ateş açıldı. Saldırı neticesinde 4 kişi... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T13:18+0300
2022-04-26T13:53+0300
silahlı saldırı
dünya
rusya
ulyanovsk
anaokulu
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Ulyanovsk yönetiminden bir kaynak, bir anaokulunda kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından ateş açıldığını ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.Bazı Rus ajanslarının aktardığı ancak henüz resmi makamlarca doğrulanmayan bilgilere göre, silahlı erkek saldırgan Veşkima anaokuluna girip ateş açtı, iki çocuk ve bir bakıcıyı vurdu, daha sonra da intihar etti.Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Ön verilere göre, saldırıda Sovyet av tüfeği İl-27 kullanıldı.Bölgenin eski valisi ve Rus parlamentosunun alt kanadı Duma vekili Sergey Morozov, Telegram hesabında yaptığı açıklamada, korkunç bir suçun işlendiğini, bölge yönetiminden temsilcilerle görüştüğünü kaydetti.Morozov, “Ön verilere göre, bir öğretmen, 2016 ve 2017 doğumlu iki çocuk öldürüldü” ifadelerini kullandı.Morozov, bir kadının da yaralandığı bilgisini aktardı.
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silahlı saldırı, rusya, ulyanovsk, anaokulu

Rusya’da bir anaokulunda ateş açıldı: 4 ölü

13:18 26.04.2022 (güncellendi: 13:53 26.04.2022)
© Sputnik / Виталий БелоусовMoskova - polis
Moskova - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Ayrıntılar geliyor
Rusya’nın Ulyanovsk bölgesinin yönetiminden bir kaynağın Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, bölgedeki bir anaokulunda ateş açıldı. Saldırı neticesinde 4 kişi hayatını kaybetti.
Ulyanovsk yönetiminden bir kaynak, bir anaokulunda kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından ateş açıldığını ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Bazı Rus ajanslarının aktardığı ancak henüz resmi makamlarca doğrulanmayan bilgilere göre, silahlı erkek saldırgan Veşkima anaokuluna girip ateş açtı, iki çocuk ve bir bakıcıyı vurdu, daha sonra da intihar etti.
Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Ön verilere göre, saldırıda Sovyet av tüfeği İl-27 kullanıldı.
Bölgenin eski valisi ve Rus parlamentosunun alt kanadı Duma vekili Sergey Morozov, Telegram hesabında yaptığı açıklamada, korkunç bir suçun işlendiğini, bölge yönetiminden temsilcilerle görüştüğünü kaydetti.
Morozov, “Ön verilere göre, bir öğretmen, 2016 ve 2017 doğumlu iki çocuk öldürüldü” ifadelerini kullandı.
Morozov, bir kadının da yaralandığı bilgisini aktardı.
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