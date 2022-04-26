https://tr.sputniknews.com/20220426/rusyada-bir-anaokuluna-ates-acildi-4-olu-1055855971.html

Rusya’da bir anaokulunda ateş açıldı: 4 ölü

Rusya’da bir anaokulunda ateş açıldı: 4 ölü

Rusya’nın Ulyanovsk bölgesinin yönetiminden bir kaynağın Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, bölgedeki bir anaokulunda ateş açıldı. Saldırı neticesinde 4 kişi... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T13:18+0300

2022-04-26T13:18+0300

2022-04-26T13:53+0300

silahlı saldırı

dünya

rusya

ulyanovsk

anaokulu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054214137_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f9cf9f47617fa0641b152bffbda290aa.jpg

Ulyanovsk yönetiminden bir kaynak, bir anaokulunda kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından ateş açıldığını ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.Bazı Rus ajanslarının aktardığı ancak henüz resmi makamlarca doğrulanmayan bilgilere göre, silahlı erkek saldırgan Veşkima anaokuluna girip ateş açtı, iki çocuk ve bir bakıcıyı vurdu, daha sonra da intihar etti.Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Ön verilere göre, saldırıda Sovyet av tüfeği İl-27 kullanıldı.Bölgenin eski valisi ve Rus parlamentosunun alt kanadı Duma vekili Sergey Morozov, Telegram hesabında yaptığı açıklamada, korkunç bir suçun işlendiğini, bölge yönetiminden temsilcilerle görüştüğünü kaydetti.Morozov, “Ön verilere göre, bir öğretmen, 2016 ve 2017 doğumlu iki çocuk öldürüldü” ifadelerini kullandı.Morozov, bir kadının da yaralandığı bilgisini aktardı.

rusya

ulyanovsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

silahlı saldırı, rusya, ulyanovsk, anaokulu