https://tr.sputniknews.com/20220426/saglik-bakani-koca-yuzumuzun-akiyla-maskesiz-hayata-geciyoruz-1055864647.html

Sağlık Bakanı Koca: Yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz

Sağlık Bakanı Koca: Yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyetinin kaldırıldığını belirterek, "Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T17:25+0300

2022-04-26T17:25+0300

2022-04-26T17:25+0300

koronavirüs

fahrettin koca

sağlık bakanlığı

maske

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:"Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli."

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fahrettin koca, sağlık bakanlığı, maske