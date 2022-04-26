https://tr.sputniknews.com/20220426/saglik-bakani-koca-yuzumuzun-akiyla-maskesiz-hayata-geciyoruz-1055864647.html
Sağlık Bakanı Koca: Yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz
Sağlık Bakanı Koca: Yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyetinin kaldırıldığını belirterek, "Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T17:25+0300
2022-04-26T17:25+0300
2022-04-26T17:25+0300
koronavirüs
fahrettin koca
sağlık bakanlığı
maske
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:"Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli."
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fahrettin koca, sağlık bakanlığı, maske
Sağlık Bakanı Koca: Yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyetinin kaldırıldığını belirterek, "Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli."