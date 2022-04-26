https://tr.sputniknews.com/20220426/sarigul-gelin-hep-birlikte-bir-af-cikaralim-adi-da-toplumsal-baris-affi-olsun-1055867674.html

Mustafa Sarıgül: Gelin hep birlikte bir af çıkaralım, adı da 'toplumsal barış affı' olsun

Mustafa Sarıgül: Gelin hep birlikte bir af çıkaralım, adı da 'toplumsal barış affı' olsun

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cezaevindeki mahkumlar için bir kez daha 'genel af' çıkarılması çağrısında bulundu. 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T19:19+0300

2022-04-26T19:19+0300

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mustafa sarıgül

politika

genel af

cezaevi

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Mustafa Sarıgül, Osmaniye C Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı basın açıklamasında, "'genel af' çağrısını, cezaevindeki mahkumlar ve ailelerinin isteği üzerine yaptığını söyledi. Cezaevlerinin kapasitesinin yeterli gelmediğini ifade eden Sarıgül, "271 bin kapasiteli cezaevlerinde 314 bin kişi bulunuyor. 7 kişilik koğuşlarda 30-40 kişi kalınıyor" dedi.'Genel af' için siyasi partilere de seslenen Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

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mustafa sarıgül, genel af, cezaevi