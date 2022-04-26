https://tr.sputniknews.com/20220426/taksimde-gezerken-kacirilan-4-nepalli-kurtarildi-1055847050.html

Taksim'de gezerken kaçırılan 4 Nepalli kurtarıldı

Taksim'de gezerken kaçırılan 4 Nepalli kurtarıldı

Taksim Meydanı'nda gezdikleri sırada fidye için kaçırılan 4 Nepalli turist, 3 gündün elleri bağlı şekilde tutuldukları eve yapılan polis operasyonuyla... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T04:01+0300

2022-04-26T04:01+0300

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türkiye

nepal

taksim

turist

fidye

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İstanbul'da polis 'fidye' operasyonu düzenledi.İddiaya göre; kentin en işlek merkezi olan Taksim Meydanı'nda gezen 4 Nepalli turist, Pakistan uyruklu olduğu belirtilen 6 kişi tarafından kaçırılıp sonra Eyüpsultan'daki bir eve götürüldü.Nepalli turistleri burada satır ve silah zoruyla 3 gün boyunca tutan bu kişiler, turistlerin ailelerinden fidye olarak 10 bin Euro istedi. Aileler bir taraftan istenen fidyeyi hazırlarken, diğer taraftan da polise haber verdi. İhbarla birlikte harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fidye teslimi sırasında şüphelilerden birini yakaladı. Yakalanan şüpheli üzerinden rehinelerin yerini tespit eden polis, adrese baskın düzenledi.Eyüpsultan'daki eve yapılan baskında, elleri bağlanan turistleri kurtardı. Ekiplerin evde yaptığı aramalarda silahların yanında çok sayıda satır ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor

türkiye

nepal

taksim

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nepal, taksim, turist, fidye