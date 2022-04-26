https://tr.sputniknews.com/20220426/taksimde-gezi-parki-davasi-kararlari-protesto-edildi-1055870643.html
Taksim’de Gezi Parkı davası kararları protesto edildi
Taksim’de Gezi Parkı davası kararları protesto edildi
Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla Gezi Parkı davasının kararları protesto edildi. Protestoya, siyasetçiler, kadın dernekleri de katılım gösterdi. Kitle basın... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T21:07+0300
2022-04-26T21:07+0300
2022-04-26T21:07+0300
türkiye
istanbul
taksim
protesto
eylem
gezi parkı
dava
karar
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Gezi Parkı davasında çıkan kararlar İstanbul Taksim’de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası binası önünde protesto edildi. Protestoda ‘kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz’ ve ‘her yer Taksim her yer direniş’ sloganları atıldı. Protestoya CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TİP Milletvekili Ahmet Şık, HDP Milletvekili Oya Ersoy ve Sol Parti PM üyesi Alper Taş da katılırken, sivil toplum kuruluşları ve kadın dernekleri destek verdi.Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla yapılan protestonun basın açıklamasını TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen okudu. Açıklamada “Hukuka güvenin iyice azaldığı, mahkemelerden adalet çıkacağına dair inancın zayıfladığı ülkemiz Gezi davasında açıklanan kararlar sonrasında dün itibariyle, ranta karşı çıkıp, doğanın talanına itiraz edenlerin, hayatımıza müdahale etme diyen milyonların sesine ses alanların, Gezi Parkı park olarak kalsın diye çabalayan mimar, şehir plancı ve avukatların ‘ağırlaştırılmış müebbet ve ağır hapis’ ile cezalandırıldığı bir ülke haline geldik” ifadeleri kullanıldı.Açıklama “Ülkemizde adaleti, demokrasiyi, özgürlüğü, kent katili rant projelerine karşı duruşu simgeleyen başta Gezi Parkı olmak üzere, ülkemizin her şehrinde saflarımızı çoğaltacak, çocuklarımızın oyunlar oynayacağı bu parklarda bütün çocuklarla birlikte, Mücella ablamızın içindeki çocuğun da bineceği salıncaklar kuracak ve inatçı, yaramaz ve mücadeleci çocukları, kadınları ve gençleri olmaya devam edeceğiz” sözleriyle sona erdi.Basın açıklamasının ardından protesto eden kitle dağılırken yürümeye devam eden protestoculara polis müdahale etti.
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Burcu Okutan
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istanbul, taksim, protesto, eylem, gezi parkı, dava, karar
Taksim’de Gezi Parkı davası kararları protesto edildi
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Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla Gezi Parkı davasının kararları protesto edildi. Protestoya, siyasetçiler, kadın dernekleri de katılım gösterdi. Kitle basın açıklamasının ardından dağılırken yürümeye devam eden protestoculara polis müdahale etti.
Gezi Parkı davasında çıkan kararlar İstanbul Taksim’de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası binası önünde protesto edildi. Protestoda ‘kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz’ ve ‘her yer Taksim her yer direniş’ sloganları atıldı. Protestoya CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TİP Milletvekili Ahmet Şık, HDP Milletvekili Oya Ersoy ve Sol Parti PM üyesi Alper Taş da katılırken, sivil toplum kuruluşları ve kadın dernekleri destek verdi.
Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla yapılan protestonun basın açıklamasını TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen okudu. Açıklamada “Hukuka güvenin iyice azaldığı, mahkemelerden adalet çıkacağına dair inancın zayıfladığı ülkemiz Gezi davasında açıklanan kararlar sonrasında dün itibariyle, ranta karşı çıkıp, doğanın talanına itiraz edenlerin, hayatımıza müdahale etme diyen milyonların sesine ses alanların, Gezi Parkı park olarak kalsın diye çabalayan mimar, şehir plancı ve avukatların ‘ağırlaştırılmış müebbet ve ağır hapis’ ile cezalandırıldığı bir ülke haline geldik” ifadeleri kullanıldı.
Açıklama “Ülkemizde adaleti, demokrasiyi, özgürlüğü, kent katili rant projelerine karşı duruşu simgeleyen başta Gezi Parkı olmak üzere, ülkemizin her şehrinde saflarımızı çoğaltacak, çocuklarımızın oyunlar oynayacağı bu parklarda bütün çocuklarla birlikte, Mücella ablamızın içindeki çocuğun da bineceği salıncaklar kuracak ve inatçı, yaramaz ve mücadeleci çocukları, kadınları ve gençleri olmaya devam edeceğiz” sözleriyle sona erdi.
Basın açıklamasının ardından protesto eden kitle dağılırken yürümeye devam eden protestoculara polis müdahale etti.