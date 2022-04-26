https://tr.sputniknews.com/20220426/tbmmde-deniz-gezmis-tartismasi-1055873028.html

TBMM'de 'Deniz Gezmiş' tartışması

TBMM'de 'Deniz Gezmiş' tartışması

Meclis Genel Kurulu’nda, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan’ın 6 Mayıs 1972’de Ulucanlar Cezaevi’nde asılarak idam edilmesi ve idam kararları için TBMM’de... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T22:12+0300

2022-04-26T22:12+0300

2022-04-26T22:32+0300

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Meclis Genel Kurulu’nda, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan’ın 6 Mayıs 1972’de Ulucanlar Cezaevi’nde asılarak idam edilmesi ve idam kararları için TBMM’de yapılan oylamada verilen kabul ve ret oyları tartışıldı.CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamının 50. yılı" dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmada, bu üç kişinin alçak bir zihniyet tarafından idam edildiğini söyledi.Başarır, "Bu çocuklar yetenekliydi, zekiydi, yakışıklıydı. Yaşasalardı hepsi avukat, bir mühendis olabilirlerdi, hayatlarını en iyi şekilde sürdürebilirlerdi ama emekten, halktan, işçiden, köylüden, haktan, adaletten yana tercihlerini kullandılar. Bu 3 yiğit, sadece Türkiye'nin sorunlarını değil, dünyadaki sorunları da kendine dert ettiler." dedi.Başarır'ın sözleri üzerine sataşmadan söz isteyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Başarırısrarla 'alçaklar astı' dedi. Meclisimizin arşivleri var. CHP'den 2 çekimser ve 28 de evet oyu kullanılmış. Yani 28 tane CHP'li vekil 'evet' demese Deniz Gezmiş belki de asılmayacaktı. Asan siz, kızan siz. Çok garip bir yaklaşım." ifadelerini kullandı.AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ise ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olayları hakkındaki tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun açıklamalarını kınadığını ve reddettiğini söyledi.Türkiye'yi soykırım ile suçlayanların önce kendi tarihlerine bakmaları gerektiğini dile getiren Etyemez, "Türkiye'ye bu iftirayı atanlara Bağdat'ta döktükleri kanları, Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı atom bombasını hatırlatıyorum. Gazi Meclisimizde bir milletvekilinin sözde Ermeni soykırımının tanınması için verdiği kanun teklifi ise yok hükmündedir." değerlendirmesini yaptı.Osman Kavala'nın mahkum edilmesine ilişkin karara değinen Etyemez, bağımsız Türk yargısının verdiği bir karardan sonra seçilmiş cumhurbaşkanının tehdit edilmesinin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Etyemez, "Bu tehdit, başta devletimiz ve milletimize yapılmış bir tehdittir. Bu milletin hür iradesine hakarettir." diye konuştu.

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tbmm, ak parti, chp, deniz gezmiş, mhp