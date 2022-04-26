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Tokyo'da 'Metin Yazma Kafesi': İşiniz bitene kadar ayrılmanıza izin verilmiyor
Tokyo'da 'Metin Yazma Kafesi': İşiniz bitene kadar ayrılmanıza izin verilmiyor
Japonya'nın başkenti Tokyo’da bir kafe, işlerini erteleyenlere ve yazılarını zamanında yetiştirmesi gerekenlere hizmet ediyor. Ücret karşılığı müşterilerine... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T16:10+0300
2022-04-26T16:15+0300
yaşam
japonya
kafe
okuma-yazma
yazı
ödev
restoran
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Tokyo'da 'Metin Yazma Kafesi' (Manuscript Writing Cafe) olarak bilinen mekanın kuruluş amacı, yalnızca teslim tarihi çok yakın olan işlerini bitirmeye çalışanlara alan yaratmak.Kafenin işletmecisi Takuya Kawai, mekanın misyonunu, 'yazılarını yetiştirebilmeleri adına ziyaretçilere gerekli odak ve motivasyonu sağlamak' olarak açıkladı. Takuya, "Bu nedenle içeride harcanan zaman kadar ücret ödenen bu kafede kahve ve su dışında bir şey servis edilmiyor, hiçbir anın boşa geçmesine de izin verilmiyor" ifadelerini kullandı.İşletme sahibi, görevlerini tamamlayıp ayrılan müşterilerin isimlerinin yazılı olduğu bir pano göstererek, "Kafe sosyal medyada viral oldu ve insanlar kuralların korkutucu olduğunu ve işletme tarafından takip edilmenin kötü olduğunu söylüyor" dedi.Takuya şöyle devam etti:Ayrıca yazı yazmak dışında bir amaç için kafeyi ziyaret etmek, bir başka kuralla imkansız kılınıyor. Giriş yapan tüm ziyaretçilerden, kendilerine verilen küçük kartlara kafede ne kadar süre kalmayı planladıklarını ve bu sürede kaç kelime hedeflediklerini yazması isteniyor.Kafe, müşterilerinden ilk 30 dakika için 130 yen ve ardından her saat başı için 300 yen ücret alıyor. Şu ana kadar kayda geçirilen verilere göre, sadece birkaç müşterinin kendilerine verilen sürede ödevlerini bitirmekte başarısız olduğu bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220131/taylandda-bitcoin-kafe-menude-cay-kek-ve-yatirim-tavsiyeleri-var--1053297842.html
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japonya, kafe, okuma-yazma, yazı, ödev, restoran

Tokyo'da 'Metin Yazma Kafesi': İşiniz bitene kadar ayrılmanıza izin verilmiyor

16:10 26.04.2022 (güncellendi: 16:15 26.04.2022)
© AFP 2022Tokyo'da 'Metin Yazma Kafesi': İşiniz bitene kadar ayrılmanıza izin verilmiyor
Tokyo'da 'Metin Yazma Kafesi': İşiniz bitene kadar ayrılmanıza izin verilmiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022
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Japonya'nın başkenti Tokyo’da bir kafe, işlerini erteleyenlere ve yazılarını zamanında yetiştirmesi gerekenlere hizmet ediyor. Ücret karşılığı müşterilerine sınırlı süre vererek masa açan işletme, işiniz bitene kadar mekanı terk etmenize izin vermiyor.
Tokyo'da 'Metin Yazma Kafesi' (Manuscript Writing Cafe) olarak bilinen mekanın kuruluş amacı, yalnızca teslim tarihi çok yakın olan işlerini bitirmeye çalışanlara alan yaratmak.
Kafenin işletmecisi Takuya Kawai, mekanın misyonunu, 'yazılarını yetiştirebilmeleri adına ziyaretçilere gerekli odak ve motivasyonu sağlamak' olarak açıkladı.
Takuya, "Bu nedenle içeride harcanan zaman kadar ücret ödenen bu kafede kahve ve su dışında bir şey servis edilmiyor, hiçbir anın boşa geçmesine de izin verilmiyor" ifadelerini kullandı.
İşletme sahibi, görevlerini tamamlayıp ayrılan müşterilerin isimlerinin yazılı olduğu bir pano göstererek, "Kafe sosyal medyada viral oldu ve insanlar kuralların korkutucu olduğunu ve işletme tarafından takip edilmenin kötü olduğunu söylüyor" dedi.
Takuya şöyle devam etti:
"Ama aslında onları izlemek yerine, onları desteklemek için buradayım. Sonuç olarak, bir gün süreceğini düşündükleri şey aslında 3 saatte tamamlanabiliyor ya da genellikle 3 saat süren işler bir saatte yapılabiliyor."
Ayrıca yazı yazmak dışında bir amaç için kafeyi ziyaret etmek, bir başka kuralla imkansız kılınıyor. Giriş yapan tüm ziyaretçilerden, kendilerine verilen küçük kartlara kafede ne kadar süre kalmayı planladıklarını ve bu sürede kaç kelime hedeflediklerini yazması isteniyor.
Kafe, müşterilerinden ilk 30 dakika için 130 yen ve ardından her saat başı için 300 yen ücret alıyor. Şu ana kadar kayda geçirilen verilere göre, sadece birkaç müşterinin kendilerine verilen sürede ödevlerini bitirmekte başarısız olduğu bildirildi.
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